Bodrum\'da Zeytin Çiçeği Festivali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Zeytin Çiçeği Festivali düzenlendi.

Bodrum'un kırsal Çiftlik ve Kızılağaç mahalleleri muhtarlığınca, kaymakamlık, belediye, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneğinin destekleriyle düzenlenen festival kapsamında çeşitli stantlar açıldı.

Yalıçiftlik mevkisinde yerel ürünlere dikkati çekmek, yerel üretimin artması ve üreticinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen festivalde, zeytinyağlı yaprak sarması yarışması da yapıldı.

Coğrafi işaret tescili için çalışmaların devam ettiği Bodrum gemici peksimeti üzerine, şef Dilek Köse'nin "Gemici Peksimeti ve Gambilya Favası" atölye çalışması ilgiyle izlendi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de stantları gezdi.

Festival, yarın sona erecek.