Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Mozaik Atölyesi sergisi açıldı - Son Dakika
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Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Mozaik Atölyesi sergisi açıldı

03.06.2022 14:20
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Mozaik Atölyesi sergisi açıldı

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Mozaik Atölyesi Sergisi, Bodrum Ticaret Odası'nda (BODTO) düzenlenen kokteylle açıldı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Mozaik Atölyesi Sergisi, Bodrum Ticaret Odası'nda (BODTO) düzenlenen kokteylle açıldı.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban ile yönetim kurulu üyeleri, vakıf personelleri, gönüllüleri ve misafirler sergi boyunca mozaik atölyesi öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Sergiye, BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, MUSKİ İçme Suyu 1. Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve sanatseverde katıldı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban'ın konuşmasının ardından serginin açılışı yapıldı.

Engelli bireylerin Mozaik Atölyesi Öğretmeni Ezgi Bal ile kursiyerlerin bir yıl boyunca özverili çalışmalarının sonucu yapılan eserler ilgiyle incelendi.

Yoğun ilgi gören sergide yer alan eserler, davetlilerce satın alındı.

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Kaynak: AA

Balaban, Bodrum, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Mozaik Atölyesi sergisi açıldı - Son Dakika


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