Bodrum'un "teknolojik çobanı" sürüsünü GPS cihazıyla izliyor - Son Dakika
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Bodrum'un "teknolojik çobanı" sürüsünü GPS cihazıyla izliyor

09.04.2022 11:04
Bodrum'un "teknolojik çobanı" sürüsünü GPS cihazıyla izliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "teknolojik çoban" olarak anılan Cemil Çoban, dürbün, motosiklet ve drondan sonra lider keçilerden birine taktığı GPS cihazı ile yüzlerce hayvandan oluşan sürüsünün nerede olduğunu anlık izliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "teknolojik çoban" olarak anılan Cemil Çoban, dürbün, motosiklet ve drondan sonra lider keçilerden birine taktığı GPS cihazı ile yüzlerce hayvandan oluşan sürüsünün nerede olduğunu anlık izliyor.

Çırkan Mahallesi Gazderesi mevkisinde yaşayan evli ve üç çocuk babası 42 yaşındaki Cemil Çoban, teknolojinin tüm imkanlarını en iyi şekilde kullanmayı sürdürüyor. Her sabah güvenlik kameralarıyla donattığı ağılından çıkardığı keçilerini motosikletine binerek önüne katan Çoban, sürüsünü kontrol etmek için drondan yararlanıyor. Çoban, istirahat etmek için evine gittiğinde lider keçilerden birine taktığı GPS cihazıyla sürüsünün nerede olduğunu cep telefonundan anlık görebiliyor. Sürünün otlayacağı güvenlikli bölgeleri de belirleyen Çoban'ın cep telefonuna hayvanlar bu alandan çıkınca uyarı geliyor.

Cemil Çoban, AA muhabirine, teknolojiyi çok sevdiğini, işini kolaylaştırdığı için de yakından takip ettiğini söyledi. Yaptığı işin zor bir meslek olduğunu ve işini kolaylaştırmak için teknolojik imkanlardan faydalanmaya devam ettiğini dile getiren Çoban, "Teknolojiye dürbünle başladım ve işimi iyi gördü. Ardından kros motosiklet aldım ulaşamadığım yerlerde yardımcı oldu. Daha sonra da dron aldım, sürümü yönlendirmede kaybolan hayvanlarımı bulmamda çok faydası oldu." dedi.

Mobil GPS cihazından şimdilik bir tane aldığını ve sürüdeki lider keçilerden birinin boynuna bu cihazı taktığını anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Cihazı denedim ve güzel verim aldım. Hayvanlarımın nerede hangi bölgede olduğunu telefonuma indirdiğim uygulama sayesinde takip edebiliyorum. Büyük bir kolaylık oldu. Güvenli alanları da işaretledim. Eğer hayvanlar o bölgeden çıkarsa uygulama alarm veriyor ve hemen müdahale ediyorum. Teknolojiyi kullanmayı hobi olarak da çok seviyorum. İşime uygun yeni bir icat daha olursa onu da kullanmayı düşünürüm. Dronun bana çok faydası oldu. Hiç pişman değilim. Diğer arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Bu tür teknolojik imkanlardan faydalanabilirler."

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Cemil Çoban, Bodrum, Muğla, GPS, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü GPS cihazıyla izliyor - Son Dakika


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