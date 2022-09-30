BAİBÜ'de "Paydaş Danışma Kurulları Çalıştayı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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BAİBÜ'de "Paydaş Danışma Kurulları Çalıştayı" gerçekleştirildi

30.09.2022 13:44
BAİBÜ'de "Paydaş Danışma Kurulları Çalıştayı" gerçekleştirildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından "Paydaş Danışma Kurulları Çalıştayı" yapıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından "Paydaş Danışma Kurulları Çalıştayı" yapıldı.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kalite Koordinatörlüğü ve 2024- 2028 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi "Paydaş Analizi Komisyonu" iş birliğiyle çalıştay gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştaya, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı'nın yanı sıra, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kamil Gürel, Genel Sekreter İhsan Ağcan, dekanlar, dekan yardımcıları, üniversitenin Birim Kalite Komisyonlarında görev yapan akademisyenler, dış paydaşların da yer aldığı Paydaş Danışma Kurullarının üyeleri, il müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Rektör Alişarlı, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) üniversiteleri değerlendirdiğini hatırlatarak, "Bir değerlendirmeden geçeceğiz ve bizler üniversitemizi anlatacağız. Bunun da en güzel yolu, ortak aklı bir araya getirip gerçeği görerek ve doğruyu yansıtacak çalışmaları YÖKAK değerlendiricilerine ileterek bilgilendirmek." diye konuştu.

"Önceki yıllarda 5 yıllık stratejik planlar hazırlar ve bunları gönderirdik." diyen Rektör Alişarlı, şunları kaydetti:

"Burada birçok vaadimiz olurdu. Eğitimin, öğrencilerin, araştırmaların durumlarını, toplumsal katkı süreçlerini ve yapacaklarımızı belirtirdik. Sonunda da bir rapor yazarak gerçekleştirdiklerimizi bildirirdik ama son yıllarda YÖKAK kuruldu. Bu kalite kurulunun özelliği, üniversiteleri izlemek. Hedeflerimizin ne kadarını yerine getirdiğimiz, bu kurul tarafından izleniyor. Bu denetimden başarıyla geçtiğimizde, ÖSYM kılavuzunda akredite üniversite olarak yer alacağız. Aday öğrencilerin tercihlerini etkileyen bu faktörlerle üniversitemize daha kaliteli öğrenciler alacağız. Tercih listesinde yerimiz, 200 bin bandı ve aşağısı olacak. Biz bunu kısmen yüksekokulları fakülteye dönüştürdüğümüzde sağladık ama bir de akreditasyon programında başarıyı sağlarsak, ÖSYM tercih kılavuzunda bu özelliğimizle yerimizi alırsak çok daha nitelikli öğrencileri üniversitemize kazandıracağız."

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Öğrenci Üyesi Yüksek Lisans Öğrencisi Nida Bayhan ise "Yükseköğretim kurumlarında kalite güvence sisteminin en önemli konusu, öğrencilerin hedeflediğimiz yeterliliklere ulaşabilmesini güvence altına almaktır. Bunun sonucunda da yükseköğretim kurumlarımızda nitelikli mezunların sayısının artması hedeflenmektedir. Eğitimin kalitesinden öğrenciler de sorumludur diyoruz çünkü öğrencilerde farkındalık oluşması, geri bildirim vermeleri, öğrencilerin süreçlere katılımını bir ilk adım olarak görüyoruz ve bunun kurumun güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından paydaş görüş anketi yapıldı.

Her akademik birim ve ilgili dış paydaşların kendilerine ayrılan masalarda birimler içinde yaptığı çalışma ve görüş alışverişinin ardından tekrar salonda bir araya gelinerek, Birim Paydaş Danışma Kurullarında öne çıkan konular, grup sözcüleri tarafından diğer paydaşlara aktarıldı ve değerlendirmeler yapıldı.

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Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Rektör, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat BAİBÜ'de 'Paydaş Danışma Kurulları Çalıştayı' gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAİBÜ'de "Paydaş Danışma Kurulları Çalıştayı" gerçekleştirildi - Son Dakika
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