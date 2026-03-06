Bolu'da Kış ve İlkbahar Bir Arada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Kış ve İlkbahar Bir Arada

Bolu\'da Kış ve İlkbahar Bir Arada
06.03.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar, merkezde ise çiçekler açtı; kış ve ilkbahar birlikte yaşanıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, merkeze yakın ormanlık alanlarda ise havanın ısınmasıyla çiçekler açtı.

Yedigöller Milli Parkı bölgesinin yüksek kesimlerinde beyaz örtü görülürken, kent merkezine yakın bölgelerde açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

Karla kaplı yüksek kesimlerde kış mevsimi, diğer alanlarda ise ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hava Durumu, Çevre, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da Kış ve İlkbahar Bir Arada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:09:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Bolu'da Kış ve İlkbahar Bir Arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.