Bolu'da cam balkonda sıkışan baykuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sümer Mahallesi 2880. Sokak'ta bir apartman dairesinin cam balkon kısmında baykuşun sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmayla baykuş bulunduğu yerden kurtarılarak doğaya salındı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bolu'da Sıkışan Baykuş Kurtarıldı - Son Dakika
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