Bolu Gölcük Tabiat Parkı Baharın Canlılığını Gözlüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu Gölcük Tabiat Parkı Baharın Canlılığını Gözlüyor

Bolu Gölcük Tabiat Parkı Baharın Canlılığını Gözlüyor

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, baharın canlılığının hakim olduğu bir atmosferde ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyaretçiler, güneşli hava ve çiçeklerin oluşturduğu ahenk eşliğinde parkta keyifli vakit geçiriyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, park içinde gölgede kalan karların erimemesine neden oluyor. Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisikletle tur atarak ve piknik yaparak güzel bir hafta sonu tatili geçiriyor.

10.03.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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Baharın canlılığının hakim olduğu Bolu Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hafta sonu tatilinde kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkına gelen ziyaretçiler, güneşli hava ve baharın müjdecisi çiçeklerin oluşturduğu ahenk eşliğinde güzel vakit geçirdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, park içinde sadece gölgede kalan karların erimediği görüldü.

Ziyaretçiler, göl çevresindeki yolda yürüyüş yaptı, bisikletle tur attı ve piknik yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bolu Gölcük Tabiat Parkı Baharın Canlılığını Gözlüyor - Son Dakika

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