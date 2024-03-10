Baharın canlılığının hakim olduğu Bolu Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor.
Hafta sonu tatilinde kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkına gelen ziyaretçiler, güneşli hava ve baharın müjdecisi çiçeklerin oluşturduğu ahenk eşliğinde güzel vakit geçirdi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, park içinde sadece gölgede kalan karların erimediği görüldü.
Ziyaretçiler, göl çevresindeki yolda yürüyüş yaptı, bisikletle tur attı ve piknik yaptı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bolu Gölcük Tabiat Parkı Baharın Canlılığını Gözlüyor - Son Dakika
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