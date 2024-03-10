Bolu Gölcük Tabiat Parkı Baharın Canlılığını Gözlüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve Akçaabat Güzel Sanatları Lisesi Koro'sundan İstiklal Marşı Konseri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve Akçaabat Güzel Sanatları Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında bir konser verecek. Öğretmen Osman Öksüz önderliğinde provalarını sürdüren öğrenciler ve bando takımı, marşların yanı sıra çeşitli türküleri de seslendirecek. Konserin ardından ise Öksüz, bir sonraki konserde Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile sahne alacaklarını ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 kişilik bir ekip ile coşkulu bir kutlama yapacaklarını belirtti.