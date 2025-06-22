Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcileri ağırladı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki parka gelen günübirlik tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi, doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çekti.
Amatör balıkçılar ise oltalarıyla göl kenarında balık tuttu.
Tabiat parkının eşsiz manzarası havadan da görüntülendi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bolu Gölcük Tabiat Parkı Tatilcileri Ağırladı - Son Dakika
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