Bor\'da Genç Tarihçiden Yazara Kitap Takdimi

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi; eğitimci yazar Ülkü Demiray ile genç tarih araştırmacısı ve yazar İbrahim Savaş'ı bir araya getiren kültürel buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Kütüphanede düzenlenen programa, çeşitli edebiyat yarışmalarında ödüller alan öğretmen ve yazar Ülkü Demiray, Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi öğrencisi İbrahim Savaş, Savaş'ın ailesi ve kütüphane çalışanları katıldı. Doğu Roma tarihi üzerine çalışmalar yapan İbrahim Savaş, I. Justinianus döneminin önemli komutanlarından Flavius Belisarius'un doğu seferlerini konu alan 'Gölge İmparator: Flavius Belisarius - Doğu Seferleri' adlı ilk kitabını Ülkü Demiray'a takdim etti. Buluşmada yazarlık, tarih araştırmaları ve edebiyat üzerine sohbet edilirken, İbrahim Savaş, Demiray'ın kent kültürüne sunduğu katkıların ve edebi birikiminin kendisi için önemli bir rehber olduğunu ifade etti. Ülkü Demiray ise genç yaşta tarih alanında çalışma yapan Savaş'ı tebrik ederek, Doğu Roma tarihi üzerine yürüttüğü araştırmaların Niğde ve Türkiye açısından önemli olduğunu belirtti. Demiray, genç yazara araştırma ve yazarlık yolculuğunda destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi yönetimi de yerel yazarlar ile genç yetenekleri bir araya getiren kültürel etkinliklerin ilçenin kültür hayatına katkı sağladığını belirterek katılımcılara teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.