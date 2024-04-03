Bor Genlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ÖSYM sınavlarında toplanan kalem setlerini köy okullarına hediye etti

Eskişehir Türk Ocağı Ramazan Ayı Yardım ve Kültür Faaliyetlerine Devam Ediyor

Eskişehir Türk Ocağı, Ramazan ayında yıllardır gerçekleştirdiği yardım ve kültür faaliyetlerine bu sene de devam ediyor. Ramazan konferansları ve gençler için sohbetler düzenlenirken, garip gurebalara ve öğrencilere Türk Ocaklarının Odunpazarı'ndaki konağında iftar sofraları kuruluyor. Ayrıca Irak ve Afganistan'dan gelen Türkmen ve Özbek Türklerine de yardımlar ve iftar sofraları sunuluyor.