Bornova'da Arife Çalgısı Şenliği

26.05.2026 20:45
Balkan göçmenleri, Bornova'da 'arife çalgısı' geleneğiyle Kurban Bayramı'nı kutladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde Balkan göçmenleri "arife çalgısı" geleneği kapsamında şenlik düzenleyerek Kurban Bayramı'nı müzik ve dans eşliğinde karşıladı.

Çamdibi Mahallesi'nde yaşayan Balkan göçmenlerince her bayram arifesinde olduğu gibi gerçekleştirilen etkinlik kapsamında katılımcılar Müzisyenler Kıraathanesi önünde bir araya geldi.

Mahalledeki müzisyenler, klarnet, saksafon, trampet, trompet ve davul gibi çeşitli müzik aletleriyle ağırlıklı olarak Balkan ezgilerini seslendirdi. Şenlikte çocuk müzisyenler de klarnet çalarak renkli görüntüler oluşturdu.

Müzik ve danslarla renklenen etkinlikte vatandaşlar, bayram coşkusunu sokaklara taşırken o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti, şarkılara eşlik etti.

"Değerlerimize sahip çıktık"

Müzisyen Hüseyin Kerem Vatangelen, "arife çalgısı" şenliğiyle bayramı neşe ve birlik beraberlik içinde karşıladıklarını söyledi.

Geleneklerine sahip çıktıklarını ifade eden Vatangelen şöyle konuştu:

"1990'lı yıllarda bu kıraathanenin sahibi rahmetli İsa Altın ve müzisyen arkadaşlarıyla arife gününde bayramı karşılamak için böyle bir adet başlatıyorlar. Önce 5-10 kişi başlayıp bu yıllara kadar geliyor. Biz de bu adeti sürdürüyoruz. Son 3 yıldan beri sosyal medyanın gücüyle arife çalgılarımız çok duyuldu. Diğer ilçelerden ve şehir dışından birçok insan katılıyor. Caddeler, sokaklar kapanıyor. Bizler de bu adetleri bir sonraki kuşağa devretmek istiyoruz. Buraya çocuklarım ve yeğenlerimle geldim, onlar da müzikle ilgileniyor. Bayramı müzikle karşılamak, müziğin o birleştirici gücüyle beraber coşkuyla bayram arifesi eğlencesi gerçekleştiriyoruz. Herkesi önümüzdeki sene de bekleriz. "

Bornova'da yaşayan Selin Atam ise "Arife çalgısına geldim, 1990'lardan beri gelen adetimizle burada yaşayan Balkan kökenli müzisyen arkadaşların ve halkın katılımıyla olan bir etkinlik... Harikaydı, değerlerimize sahip çıktık." dedi.

Mehmet Fatih Gümüş ise "Birçok kişi buraya gelip bayram karşılamasına katılarak bayramı aslında güzel geçirmeye arife gününden başlıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

