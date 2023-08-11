Bornova Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Ebru Atölyesinde - Son Dakika
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Bornova Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Ebru Atölyesinde

Son Güncelleme: 11.08.2023 12:40

Yurt genelinde devam eden ve 5. haftasını geride bırakan Yaz Kur'an Kursları, bu yıl Bornova'da düzenlenen farklı içeriklerle devam ediyor. Bornova İlçe Müftülüğü'ne bağlı cami ve Kur'an kurslarındaki yaz Kur'an kursuna katılan yaklaşık 5 bin öğrenci, görevliler nezaretinde çeşitli etkinliklerle hem eğleniyor hem öğreniyor.

Sinema, piknik, turnuva, yarışma ve ikramlarla dolu programıyla 6. haftasına hazırlanan kurslarda örnek bir çalışma hayata geçirildi.

Bornova Müftülüğü Naldöken Camii, yaz Kur'an kursu öğrencileri için Ebru Atölyesi kurdu. Ebru sanatı ile ilgili öncelikle bilgi ve eğitim alan öğrenciler, ellerindeki malzemelerle çok sayıda eser çıkardı. İlçede yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin birden fazla alanda eğitim almalarını ve çeşitli etkinliklerle buluşmalarını son derece önemli gördüklerini belirten Bornova İlçe Müftüsü Sayın Fethullah Yavuz, "Yaz Kur'an kurslarımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza dinimizi anlatabileceğimiz en güzel imkanlardan biri. Allah sevgisi, temel dini bilgiler, Kur'an'ı Kerim okuma, ibadet bilinci ve cami sevgisi bu kurslarımızda aşılanıyor. Bornova Müftülüğü olarak bu duygu ve düşüncelerle hareket ederek bu sene yaz Kur'an kurslarımızı olabildiğince zenginleştirdik." dedi.

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Eğitim, Yerel, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bornova Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Ebru Atölyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bornova Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Ebru Atölyesinde - Son Dakika
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