Bornova Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Ebru Atölyesinde

Sinema, piknik, turnuva, yarışma ve ikramlarla dolu programıyla 6. haftasına hazırlanan kurslarda örnek bir çalışma hayata geçirildi.

Bornova Müftülüğü Naldöken Camii, yaz Kur'an kursu öğrencileri için Ebru Atölyesi kurdu. Ebru sanatı ile ilgili öncelikle bilgi ve eğitim alan öğrenciler, ellerindeki malzemelerle çok sayıda eser çıkardı. İlçede yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin birden fazla alanda eğitim almalarını ve çeşitli etkinliklerle buluşmalarını son derece önemli gördüklerini belirten Bornova İlçe Müftüsü Sayın Fethullah Yavuz, "Yaz Kur'an kurslarımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza dinimizi anlatabileceğimiz en güzel imkanlardan biri. Allah sevgisi, temel dini bilgiler, Kur'an'ı Kerim okuma, ibadet bilinci ve cami sevgisi bu kurslarımızda aşılanıyor. Bornova Müftülüğü olarak bu duygu ve düşüncelerle hareket ederek bu sene yaz Kur'an kurslarımızı olabildiğince zenginleştirdik." dedi.