Bosna Hersekli dalgıçlar Boracko Gölü'nde dip temizliği yaptı

Bosna Hersekli çevreci dalgıçlar, Konjic şehri yakınlarındaki Boracko Gölü'nü temizledi.

"Bosna Dalış Kulübü" üyelerinin organize ettiği Boracko Gölü'nün temizlenmesi çalışmasına 31 dalgıç ve 10 gönüllü katıldı.

Çalışmada gölden cam, plastik ve araç lastiklerinden oluşan yaklaşık 300 kilogram atık çıkarıldı.

Kulüp Başkanı Hrvoje Gavrancic, "10 yıldır Boracko Gölü'nü temizliyoruz. Bizi mutlu eden; bu yıl gölden önceki yıllara göre daha az atık çıkarmış olmamız. Vatandaşların vicdanı iyi yönde değişiyor ancak duyarlılığı daha da artırmak gerekli." diye konuştu.