Boyabat'ta Yaz Kur'an Kursu Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Boyabat'ta Yaz Kur'an Kursu Başarıyla Tamamlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursu, Boyabat Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (BOYMEK) ve Boyabat Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kursu başarıyla tamamlayan kız öğrencilere başarı belgeleri verildi. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Törende konuşan BOYMEK Müdürü Latif Koca, kursun başarıyla tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkür etti. Programa Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, veliler ve öğrenciler de katıldı.

01.08.2024 20:49
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Sinop'un Boyabat ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz Kur'an kursu tamamlandı.

Boyabat Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (BOYMEK) ve Boyabat Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen yaz Kur'an kursuda eğitimlerini tamamlayan kız öğrenciler, İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara'nın elinden başarı belgelerini aldı.

Programda belge taktimi sonrası Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Törende konuşan Boyabat Belediyesi Meslek Eğitim Kursları Müdürü Latif Koca, "Bu gün BOYMEK'te düzenlen ve 30 kız öğrencimizin yaz Kur'an kursumuzu başarıyla tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz'a, Belediye Başkanımız Hasan Kara'ya, tüm protokolümüze, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkürler ederiz. Eğitim alanında hizmetlerimiz artarak devam edecektir." dedi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen, Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Boyabat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Aslan, veliler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA

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