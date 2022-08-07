Bozcaada'da '21'inci Homeros okuması' gerçekleşti - Son Dakika
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Bozcaada'da '21'inci Homeros okuması' gerçekleşti

07.08.2022 18:14

Bozcaada'da '21'inci Homeros okuması' gerçekleşti 21'inci Homeros okuması, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gerçekleştirildi.

Bozcaada'da '21'inci Homeros okuması' gerçekleşti

ÇANAKKALE - 21'inci Homeros okuması, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 7 Ağustos Pazar günü Salhane'de yapılan 21'inci Homeros Okuması sabah gün doğarken duygulu bir okumayla tamamlandı. Homeros'un İlyada destanının açılış destanının yanı sıra Latin ozanı Vergilius'ün ünlü destanı Aenis'ten de bölümler okundu. Troya'nın karşısındaki sahilde güneşin ilk ışınları ile başlayan etkinlikte, özellikle Troya'nın Greklerin eline düştüğü geceye ilişkin sahneler dinleyicileri duygulandırdı. Vergilius'un destanını Atilla Alpar, Nurduran Duman ve Sema Sandalcı seslendirdi. Etkinlik sabah saatlerinde bu yılın şairi Mustafa Köz'ün İlyada Destanı'nın ilk bölümünü okumasıyla başladı. Ardından Doç. Dr. Sema Sandalcı o bölümün eski Yunancasını seslendirdi. Daha sonra Koza Tamdoğan ve Yasemin Şahin aynı satırların Almanca ve İngilizcelerini sundular. Bu bölüm okumalara ilk yılından beri katılan Bülent Akgezer'in Türkçe okumasıyla son buldu ve Aenis okumasına geçildi. Cumartesi akşamı Salhane'de gerçekleşen etkinlikte ise, 90'ıncı baharını sürmekte olan ve bu etkinliklere en baştan beri katılan şair Cevat Çapan'a teşekkürlerle geçti. Haluk Şahin, Sema Sandalcı, Rüstem Aslan ve tüm konuşmacılar Çapan'dan şiirler okudu. Yılın ozanı Mustafa Köz de kendi şiirlerini okumadan önce Çapan'dan bir şiir okudu.

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Bozcaada, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bozcaada'da '21'inci Homeros okuması' gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozcaada'da '21'inci Homeros okuması' gerçekleşti - Son Dakika
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