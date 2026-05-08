Brezilya\'da Türk Kültür Merkezi Açıldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kültürel diplomasi faaliyetlerini Latin Amerika merkezlerinden biri olan Brezilya'ya taşıdı. Brezilya'nın São Paulo kentinde açılan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) ile enstitü, dünya genelindeki temsilcilik ağını genişletmeye devam etti. Yeni merkezin hizmete girmesiyle birlikte YEE'nin faaliyet gösterdiği ülke sayısı 71'e, temsilcilik sayısı ise 95'e ulaştı.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen merkez, Türkçenin öğretiminden kültür-sanat faaliyetlerine, akademik iş birliklerinden gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösterecek. Bu kapsamda Türkiye'nin köklü kültürel mirasının, Brezilya'da doğrudan ve doğru bir şekilde tanıtılması; ayrıca iki ülke halkları arasındaki kültürel bağların kuvvetlenmesi hedefleniyor. São Paulo'da açılan YETKM'nin, Türkiye-Brezilya ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor. Türk dizilerinin bölgede gördüğü yoğun ilginin oluşturduğu kültürel yakınlık, artık Türkçe kursları, sanat etkinlikleri, konferanslar ve kültürel programlarla daha kalıcı bir zemine taşınacak. Merkez, yalnızca bir kültür kurumu değil; aynı zamanda Türkiye ile Brezilya arasında dostluğu, karşılıklı anlayışı ve ortak üretimi geliştirecek stratejik bir buluşma noktası olacak.

Açılış programında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım' çağrısının bugün de kültürel diplomasinin en güçlü ilham kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Aliy, "Enstitü yalnızca Türkiye'yi tanıtmayı değil; farklı kültürler arasında kalıcı insani bağlar kurmayı hedeflemektedir. São Paulo'daki merkez bu anlayışın somut bir yansımasıdır" dedi.

Açılış töreninde konuşan T.C. Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ise Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin dış politika, ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarında çok boyutlu şekilde gelişmeye devam ettiğini belirtti. Büyükelçi Akça, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 5 milyar dolara ulaşmıştır. Yeni hedef ise, 10 milyar dolardır. Havacılık sanayiinden turizme kadar birçok alanda iş birlikleri güçlenmektedir. Türkiye'den Brezilya'ya uzanan kültürel etkileşimin önemli unsurlarından biri olan Türk dizileri, Brezilya'da büyük ilgi görmektedir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, bu ilgiyi daha derin ve sürdürülebilir kültürel ilişkilere dönüştürecektir" diye konuştu.

Brezilya'daki YETKM'nin eğitim, kültür, bilim ve sanat alanlarında yeni iş birliklerine öncülük etmesi, Türkiye ile Brezilya arasındaki dostluk ilişkilerinin sembollerinden biri haline gelmesi bekleniyor.