Brüksel Büyükelçiliğinden "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Brüksel Büyükelçiliğinden "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği

30.05.2022 22:37
Brüksel Büyükelçiliğinden "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve eşi Didem Ulusoy, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenleyerek, Belçikalı gastronomi şefleri ve yazarlarına "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından örnekler sundu.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve eşi Didem Ulusoy, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenleyerek, Belçikalı gastronomi şefleri ve yazarlarına "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından örnekler sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Büyükelçi Ulusoy ve eşinin ev sahipliğinde "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.

Büyükelçilik konutunda, Belçikalı gastronomi şefleri ve yazarlarına tanıtılan kitaptan 12 yemek ve 2 şerbet tarifinin hazırlanarak konuklara sunulduğu etkinlikte, Büyükelçi Ulusoy ve eşi, geleneksel Türk mutfağının sadece lezzet odaklı olmadığını, sağlıklı tarifler içerdiğini, aynı zamanda ürünlerin, ziyan olmaksızın her şekilde kullanılmasına imkan sağladığını vurguladılar.

Sunulan yemeklerin tariflerinin anlatıldığı tanıtım etkinliğinde hünkarbeğendi hazırlanması da büyükelçilik aşçısı tarafından konuklara atölye çalışması şeklinde uygulamalı olarak gösterildi.

Brüksel'de geçen hafta da Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün ev sahipliğinde ayrı ayrı Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlenmişti.

Brüksel Büyükelçiliğinden Türk Mutfağı Haftası etkinliği
Brüksel Büyükelçiliğinden Türk Mutfağı Haftası etkinliği
Brüksel Büyükelçiliğinden Türk Mutfağı Haftası etkinliği
Brüksel Büyükelçiliğinden Türk Mutfağı Haftası etkinliği

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gastronomi, Brüksel, ulusoy, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Brüksel Büyükelçiliğinden 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
22:24 Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi
21:31 Kocaeli'de çocukların fark etiği 2 metrelik yılan korku yarattı!
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 22:52:11. #1.11#
SON DAKİKA: Brüksel Büyükelçiliğinden "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement