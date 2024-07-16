Bu festivalde yüzlerce kişi kol kola girip horon oynadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu festivalde yüzlerce kişi kol kola girip horon oynadı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali'nde yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra yüzlerce kişi horon oynayarak eğlendi. Festivalde dernekler için hayır panayırı düzenlendi ve Karadeniz'in yöresel yemekleri, kıyafetleri ve ürünleri sergilendi.

16.07.2024 13:17
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Bu festivalde yüzlerce kişi kol kola girip horon oynadı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bu sene üçüncüsü düzenlenen Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali'nde yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra yüzlerce kişi kol kola girerek horon oynadı.

Hendek Karadeniz Havalisi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali kapalı pazar alanında gerçekleşti. 3 gün süren festivalde yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra yöresel şarkıcılarda sahne aldı. Kemençe, davul ve zurna eşliğinde katılımcılar doyasıya eğlenirken yüzlerce vatandaş, kol kola girip horon oynadı. Festivalde dernekleri için hayır panayırı düzenleyen SAKE Dernek Başkanı Erdal Aydın, "Bu festivalde içecek ve yiyecek getirdik. Gelirleri derneğimiz için envanter alımlarında kullanılacak. Ayrıca burada arama ve kurtarma derneği olarak faaliyetlerimiz hakkında da katılımcılara bilgiler veriyoruz" dedi.

"Buram buram Karadeniz kokuyor"

Karadeniz Havalisi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Çetinkala, "Festivalimiz 3 gün sürdü ve çok güzel oldu. Bu festivalin gayesi, kültürümüzü insanlara ve bölgede bulunan Karadenizlilere tanıtabilmek için yaptık. Burada tamamen Karadeniz'in yöresel yemekleri, kıyafetlerini, ürünlerini yansıttık. Bu festivale destek veren herkese teşekkür ediyorum" derken Festivale katılan Beyza Hilal Keskin, "Buram buram Karadeniz kokuyor. Karadeniz'e ait yöresel ürünler, yemekler ve kıyafetler var. Bu sene üçüncüsü düzenledi ve ben bundan öncekilere de katılım sağladım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bu festivalde yüzlerce kişi kol kola girip horon oynadı - Son Dakika

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