Bu hafta 6 film vizyona girecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, 6 film vizyona girecek.

15.08.2024 13:17
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Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, 6 film vizyona girecek.

Blake Lively, Brandon Sklenar ve Jenny Slate'nin başrollerini paylaştığı "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" izleyici ile buluşacak.

Justin Baldoni'nin yönettiği film, travmatik bir çocukluktan sonra, Boston'da yeni bir hayata başlayan ve kendi işini kurma hayalinin peşinden koşan bir kadının hikayesini merkezine alıyor.

"Dünyanın Sonuna Doğru"

Dram ağırlıklı Western filmi "Dünyanın Sonuna Doğru"da, 1860'lı yıllarda geçen bir hikayeyi beyaz perdeye yansıtıyor.

Yönetmen koltuğuna Viggo Mortensen'in oturduğu yapımda, Vicky Krieps, Viggo Mortensen ile Solly McLeod başrolleri paylaştı.

Filmde, Kanadalı Fransız Vivienne Le Coudy'un, San Francisco'dan Kuzey Amerika'ya göç eden Danimarkalı Holger Olsen'a aşık olmasını ve ardından patlak veren iç savaş sebebiyle birbirlerinden ayrı düşmelerini işliyor.

"Alien: Romulus"

Bilim kurgu filmi "Alien: Romulus", bir grup genç uzay sömürgecisinin, terk edilmiş bir uzay istasyonunun derin uçlarını temizlerken dünyanın en korkutucu yaşam formu ile karşılaşmaları sonucu yaşadıkları korku dolu olayları ele alıyor.

Cailee Spaeny, Isabela Merced ve Archie Renaux'un oynadığı filmin yönetmenliğini Fede Alvarez üstlendi.

"Son Bir Tatil"

Erkan Özcan'ın çektiği "Son Bir Tatil", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Başrollerinde Toygan Avanoğlu, Burcu Gönder Parlak ve İlayda Sezgin'in oynadığı film, boşanacakları haberini kızlarına söylemek için doğru anı kollayan ve bunun için ailece bir tatil organize eden bir anne ve babanın başından geçenleri konu ediyor.

"Amir"

Anastasiya Budakva'nın yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Amir", hep beraber evde eğlenceli bir gece geçirmek için toplanan bir grup arkadaşın yaşadığı korku dolu anlar etrafında dönüyor.

"Yarışçılar: Büyük Hesaplaşma"

Young Sik Uhm ve DaHee Kim'in yönettiği Güney Kore yapımı anime film "Yarışçılar: Büyük Hesaplaşma", her yıl düzenlenen Koşan Adam yarışması öncesi, sahibini dünyanın mutlak hükümdarı yapan efsanevi 'Süper Kemer'i elde etmek için bir dizi mücadeleden geçen oyuncuların hikayesini anlatıyor.

Kaynak: AA

Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu hafta 6 film vizyona girecek - Son Dakika

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