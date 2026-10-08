Bu hafta 7 film vizyona girecek - Son Dakika
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Bu hafta 7 film vizyona girecek

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- Leslie Mann, Isla Fisher ve Michelle Buteau'nun başrollerini paylaştığı "Çılgın Hafta Sonu" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Medeni Haller", romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor

Sinema salonlarında bu hafta korku ve gerilimden aksiyona, komediden drama 7 film vizyona girecek.

Leslie Mann, Isla Fisher ve Michelle Buteau'nun başrollerini paylaştığı "Çılgın Hafta Sonu" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Jon Lucas ve Scott Moore'un yönettiği film, lüks bir tesiste sakin bir tatil planlarken sorunlu eski dostlarının gelişi ve peş peşe aldıkları kötü kararlarla kendilerini büyüyen bir karmaşanın içinde bulan üç kadının kontrolden çıkan hafta sonunu odağına alıyor.

"Medeni Haller"

Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik ve Jessica May'in oynadığı "Medeni Haller", romantik komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, evliliğe mesafeli başarılı bir boşanma avukatının, platonik aşkı olan yakın arkadaşının evlilik kararıyla sarsılıp hayat dolu bir nikah memuruyla tanışması sonucu, kendi duygusal duvarları ve sevilme arzusuyla yüzleşmesini konu ediniyor.

"Soy"

Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı "Soy", ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla İstanbul'da gizemli bir konağa giden Can ve arkadaşlarının, kadim bir lanetin hedefi haline gelmesini anlatıyor.

Özge Özacar, Mehmet Yılmaz Ak, Erol Afşin, Tamer Levent, Meral Çetinkaya ve Selin Çuhadaroğlu'nun da rol aldığı yerli korku türündeki filmi Maxime Alexandre yönetti.

"Diğer Anne"

Jessica Chastain, Jay Duplass ve Dichen Lachman'ın rol aldığı Rob Savage'ın filmi "Diğer Anne", sekiz yaşındaki bir kızın evinde annesine tıpatıp benzeyen karanlık bir varlıkla karşılaşmasının ardından yaşananları konu alıyor.

"Sonsuz"

Alex Ullom'un ABD yapımı korku filmi "Sonsuz", üniversiteden yeni mezun olan ve yolları ayrılmadan önce son bir geceyi birlikte geçirmek isteyen bir grup arkadaşın, gece yarısı atıştırmalık bir şeyler almak için yola çıkıp çıkışı olmayan gizemli ve sonsuz bir yolda mahsur kalmalarını işliyor.

"Ateş"

Savaş Satış'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Bora Cengiz ve Bahtiyar Engin ile oynadığı "Ateş", ağabeyinin şehit edilmesinin ardından olayın arkasındaki karanlık yapıyı ortaya çıkarmaya çalışırken adalet ile intikam arasında giderek zorlaşan bir mücadeleye sürüklenen Binbaşı Ateş'i merkezine alıyor.

"Fall"

Virginia Gardner, Grace Caroline Currey, Mason Gooding ve Jeffrey Dean Morgan'ın rol aldığı 2022 yapımı "Fall" yeniden izleyici ile buluşacak.

Kaynak: AA
Selçuk AydemirKültür SanatIsla FisherLeslie MannYönetmenSinemaSon Dakika

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