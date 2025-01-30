Bu Hafta Sinemada 8 Yeni Film - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu Hafta Sinemada 8 Yeni Film

Sinemalarda bu hafta aksiyon, komedi, korku ve animasyon türlerinde 8 film vizyona girecek.

30.01.2025 14:46
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Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona 8 film izleyiciyle buluşacak.

Levent Onan yönetmenliğinde vizyona girecek "Aşkın Dünkü Çocukları", 1970'li yıllardan bugüne ulaşan buruk bir aşk hikayesini dönemin toplumsal konularıyla harmanlayarak beyaz perdeye taşıyacak.

Film, çocukluk aşkı Isabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif'in, hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko'nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor.

Geniş oyuncu kadrosu ile dikkati çeken filmde Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Nehir Gökdemir, Jessica May, Atilla Şendil ve Meral Çetinkaya rol aldı.

"Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden"

Haftanın komedi filmlerinden "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden", sevdiği kızın babasının gözüne girmek için çabalarken kendisini beklenmedik olayların içinde bulan Temel'in hikayesini işliyor.

Bilal Kalyoncu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde başrolleri Alper Kul, Gürkan Uygun, Salih Kalyon, Öykü Gürman, Şinasi Yurtsever ve Adem Yılmaz paylaştı.

"Kusursuz Arkadaş"

Yönetmenliğini Drew Hancock'un üstlendiği "Kusursuz Arkadaş"ın senaryosunu Hancock ile Zach Cregger, Roy Lee, Raphael Margules ve J.D. Lifshitz kaleme aldı.

Film, Iris ve arkadaşlarının, hayatını kaybeden bir milyarderin göl kenarındaki malikanesine yaptıkları hafta sonu gezisi sırasında ortaya çıkan olayları anlatıyor.

"The Brutalist"

Adrien Brody, Felicity Jones ve Guy Pearce'ın başrollerinde yer aldığı "The Brutalist" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Brady Corbet yönetmenliğindeki film, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "Amerikan rüyasını" yaşamak için ABD'ye göç eden mimar Laszlo'nun yolculuğunu ve hayat hikayesini ele alıyor.

"Dönüş"

Ralph Fiennes, Juliette Binoche ve Charlie Plummer'ın başrollerinde oynadığı "Dönüş", modern bir Odysseus hikayesini konu ediniyor.

Uberto Pasolini imzalı filmin konusu özetle şöyle:

"Kral Odysseus, 20 yıllık yokluğun ardından bitkin ve tanınmaz bir halde Ithaca kıyılarına vurur. Karısı Penelope artık kendi evinde bir mahkumdur ve yeni bir koca, yeni bir kral seçme konusunda hırslı talipleri tarafından taciz edilmektedir. Babasız büyüyen oğulları Telemachus, onu krallık arayışlarında engel olarak gören taliplerin elinde ölümle karşı karşıya kalır. Odysseus, kaybettiği her şeyi geri kazanmak için içindeki gücü yeniden bulmak zorundadır…

"Aşkın İzi"

Nick Cassavetes'in çektiği, Chase Stokes, Sydney Taylor ve Hannah Kepple'ın rol aldığı "Aşkın İzi", tıp öğrencisi Shaw Landon ile asi dövme sanatçısı Rule Archer'ın arasındaki aşkı anlatıyor.

"Köpek Adam"

Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Köpek Adam", sadık bir köpekle onun polis memuru sahibinin ameliyatla birleştirilmesiyle ortaya çıkan Köpek Adam'ın yaşadıklarını işliyor.

"Ruh Yiyici"

Justin Denton tarafından çekilen haftanın korku filmi "Ruh Yiyici", yoksul bir inşaat işçisinin, ölmekte olan bir iş imparatoruyla onun milyar dolarlık iş imparatorluğunu ve mülkünü miras almak için anlaşma yapmasını konu ediniyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sinema, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu Hafta Sinemada 8 Yeni Film - Son Dakika

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