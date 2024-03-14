Bu Hafta Sinemalarda 8\'i Yerli, 11 Film İzleyiciyle Buluşacak

Sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli, 11 film izleyiciyle buluşacak.
"Karayip Korsanları" ve "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Orlando Bloom'un başrolünde yer aldığı "Adaletin Eli", aksiyon ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Yönetmenliğini Eshom ve Ian Nelms kardeşlerin üstlendiği yapımda Orlando Bloom'a Andie MacDowell, Garrett Dillahunt, Scott Haze, Chapel Oaks, Brian Geraghty ve Mo McRae eşlik etti.
Film, yakın zamanda yetim kalan yeğenine bakarak dürüst ve sakin bir hayat yaşamaya çalışan Cash'in, kasabayı yöneten sadist kadın gangster Big Cat'in yeniden kendisi için çalışmaya zorlamasıyla başlayan mücadelesini konu alıyor.
"Nisan"
İbrahim Bülbül'ün yönetmenliğini üstlendiği Erhan Ufak, Canan Nezirova ve Reşhat Kesemenli'nin oynadığı "Nisan", kapısının önünde yavru köpek bulduktan sonra hayatı değişen bir adamın hikayesini konu alıyor.
"Neandria"
Reha Erdem'in yönetmen koltuğundu oturduğu "Neandria", antik bir kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde, annesiyle yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı genç kadını odağına alıyor.
"Mükemmel Aile"
Güven Kıraç, Didem Balçın, Algı Eke ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı "Mükemmel Aile" yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
Film, kendi dünyasında yaşayan bir ailenin, yıllardır kendilerinden uzakta yaşayan kızlarının doğum yapacağını öğrendikleri video ile İstanbul'dan Antalya'ya yola çıkmaları ve sonrasında yaşanan olayları ele alıyor.
"Aile Çıkmazı"
Emre Bahadır Çırakoğlu'nun yönettiği, Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven, Ruhi Sarı ve Burcu Cavrar'ın rol aldığı "Aile Çıkmazı" haftanın bir diğer komedi filmi olacak.
Senaryosunu Özgür Akçay'ın kaleme aldığı film, yıllar önce gittikleri Mısır'da, kazıda buldukları eserlerin sahte çıkmasıyla hayatları değişen bir ailenin hikayesini işliyor.
"Bana Beni Anlat"
Cem Belevi, Hande Arısoy, Eren Pekgöz, Kahraman Sivri ve Cemal Hünal'ın rol aldığı "Bana Beni Anlat", romantik komedi sevenlerin ilgisini çekmeye aday.
Fuat Yılmaz'ın senaryosunu yazıp, yönettiği yapım, unutkanlık hastalığına yakalanan genç bir adamın hikayesini işliyor.
"Sır"
Doğuş Arslan'ın yönettiği, Cemal Aşkın Alpçetin, Ayşenur Vatansever ve Fırat Güner'in oynadığı "Sır", dram ağırlıklı bir hikayeyi beyaz perdeye yansıtacak.
"Gece Yüzüşü"
Senaristliğini ve yönetmenliğini Bryce McGuire'nin üstlendiği "Gece Yüzüşü"nde başrolleri Kerry Condon, Wyatt Russell ve Amelie Hoeferle paylaştı.
Film, kötü bir ruh tarafından terörize edilen bir kadının hikayesini sinema perdesine aktarıyor.
"Kara Cin Laneti"
Haftanın yerli korku filmi "Kara Cin Laneti", ölen annesinin üzerindeki lanetle mücadele etmek zorunda kalan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.
Haftanın animasyonları
"Tay 2: Ebabil Takımı", annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmayı hayal eden Tay'ın Kudüs'ten Mekke'ye uzanan hikayesini ele alıyor.
Yuzuru Tachikawa'nın yönettiği Japon yapımı "Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı" da haftanın animasyon filmi olarak izleyiciyle buluşacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bu Hafta Sinemalarda 8'i Yerli, 11 Film İzleyiciyle Buluşacak - Son Dakika
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat adına düzenlenen anı evinin açılışında konuştu. Polat'ın eski evi restore edilerek anı evine dönüştürüldü ve kişisel eşyaları sergilenecek bir oda oluşturuldu. Açılış törenine Sivas İl Genel Meclis Başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Avustralya'nın Perth kentindeki Cottesloe Plajı'nda düzenlenen Sahildeki Heykel sergisi, Avustralyalı ve uluslararası sanatçıların 70'in üzerinde heykelini sergiliyor. Etkinlik, Perth'in en büyük ücretsiz açık hava sanat sergisi olma özelliğine sahip. 14 ülke ve bölgeden 70'ten fazla sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 1-18 Mart tarihleri arasında ziyaretçilere açık.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gelenekten Geleceğe Edebiyat ve Sanat Okulu Yazarlık Atölyesi' tamamlandı. 3 ay süren kursta, yazarlık atölyesi, şiir atölyesi ve safahat okumaları eğitimleri verildi. Kursiyerler sertifikalarını Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat takvimi kapsamında yazar Merve Gülcemal ve sanatçı Mustafa Demirci'yi Diyarbakırlılarla buluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği '2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu' ramazan ayı etkinlikleriyle devam ediyor. Merve Gülcemal söyleşi, Mustafa Demirci ise konser etkinliği ile sahne aldı.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) solistleri, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde düzenlenen 'Viyana Okulu Konseri'nde performans sergiledi. Konserde Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven ve Franz Joseph Haydn gibi Viyana Okulu temsilcilerinin eserleri seslendirildi. 'Saraydan Kız Kaçırma', 'Sihirli Flüt', 'Figaro'nun Düğünü' ve 'Fidelio' gibi unutulmaz opera eserlerinden aryalar da yorumlandı. Konserde Ceren Aydın, Serkan Bodur, Yoel Keşap, Alp Köksal, Erdem Sakarya, Ceren Şahin, E. Tuğba Tekışık, Umut Tingür ve Anıl Önder solist olarak yer aldı, Aslıhan Korkmaz ise piyanosuyla sanatçılara eşlik etti.
Kayseri'de amcası tarafından büyütülen 4 çocuk babası Tunçay Yıldırım, depremzede çocuklardan etkilenerek 5 yaşındaki bir çocuğun da koruyucu ailesi oldu. Yıldırım ailesi, geçen yıl yaşanan depremlerde kimsesiz kalan çocuklardan etkilenerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile olmak için başvurdu. Müracaatları sonrası 5 yaşındaki bir çocuğu da ailesine dahil eden Tunçay Yıldırım, evlat edindikleri çocuğun eğitimiyle ilgilendiklerini ve aile sıcaklığıyla bir yuva ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, beş yeni kitabıyla okuyucularıyla buluşuyor. Kitaplar, İZELMAN kitap kafelerden, kitabevleri ve sanal marketlerinden temin edilebilecek.
Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) düzenlenen törene sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Tören sırasında Keskiner'in ailesi ve yakınları duygusal konuşmalar yaptı. Arif Keskiner, Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Demirciköy Mezarlığı'na defnedilecek.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis Antik Kenti'nde ortaokul öğrencileri için 'Oyunun İzinde: Metropolis' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, antik kenti gezip çeşitli görevleri yerine getirdi ve 'Metropolis Kaşifi' unvanı aldı. Etkinlikte öğrencilere rehberlik eden Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Torbalı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, etkinliğin çocukların tarihlerini daha eğlenceli yollardan öğrenmelerine katkı sağladığını belirtti.
Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde Ferhat Göçer'in Son Aşkım şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıktı. Göçer ise Ceylan'a dava açarak kazanılan tazminatı da dağıtacağını söyledi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Korolar Federasyonu'nu ziyaret ederek koroların şefleri ve üyeleriyle bir araya geldi. Sanatın konuşulduğu buluşmada, Başkan Çetin söylediği şarkılarla ünlü şeflerden tam not aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?