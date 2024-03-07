Bu Hafta Sinemalarda Yerli ve Yabancı Filmler İzleyiciyle Buluşuyor

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 10 film izleyiciyle buluşacak.
Yönetmen koltuğunda Alexander Payne'in oturduğu, 5 dalda Oscar adayı olan "Geride Kalanlar" filminde, Paul Giamatti, Dominic Sessa ve Da'Vine Joy Randolph başrolleri paylaştı.
Film, 1971'de ABD'nin prestijli yatılı liselerinden birinde, yılbaşı tatilini okulda birlikte geçirmek zorunda kalan huysuz öğretmen Paul, yas sürecindeki aşçı Mary ve ailevi problemlerini nasıl çözeceğini bilemeyen uçarı öğrenci Angus'ın hikayesini odağına alıyor.
Emanet"
Mustafa Üstündağ, Tuvana Türkay, Turgay Tanülkü, Gürgen Öz ve Levent Sülün'ün başrollerini paylaştığı "Emanet", yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Ali İlhan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, geçmişi sırlarla dolu bir oto tamircisi ile dağılmak üzere olan ailesinin, kendilerine ait olmayan bir emaneti korumak pahasına, her şeylerini kaybettikleri ama birbirlerini yeniden buldukları 24 saatlik süreci anlatıyor.
"Hayatımız Roman"
Savaş Sancak'ın yönettiği, Anıl Altan ve Aslı Bekiroğlu'nun başrollerinde oynadığı "Hayatımız Roman", polisten kaçarken bir tesadüf sonucu yolları Roman mahallesinde kesişen iki gencin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
"Tetikçi"
John Cena, Alison Brie, Alice Eve, Christian Slater ve Marton Csokas'ın oynadığı "Tetikçi", haftanın yabancı aksiyon filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.
Pierre Morel'in yönetmenliğini yaptığı filmin konusu özetle şöyle:
"Özel kuvvetler askeri olan Mason, ordudan emekli olmuştur fakat sivil hayatın rutinini çok sıkıcı bulmaktadır. Tam bu dönemde bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire'in güvenliğini sağlaması teklif edilir. Fakat ikili röportaj için oradayken ülkede bir ayaklanma çıkar. Bir eski asker, bir gazeteci ve acımasız bir ülke lideri, hayatta kalmak ve karmaşayı sonlandırmak için güçlerini birleştirip zoraki bir ekip olur."
"The Albanian Virgin"
Mimoza Azemi, Fatlume Bunjaku ve Kasem Hoxha'nın rol aldığı Arnavut yönetmen Bujar Alimani'nin filmi "The Albanian Virgin", Arnavutluk'ta ailelerinin farklı durumlarına rağmen en yakın arkadaş olan Luana ile Agim'in hikayesini konu ediniyor.
"Hatır"
Michel Franco'nun yönettiği, Jessica Chastain, Peter Sarsgaard ve Brooke Timber'ın oynadığı "Hatır", demans hastalığı dolayısıyla duygusal bir dramın içindeki iki karakterin geçmişine uzanan hassas hikayesi ile şekilleniyor.
Haftanın korku filmleri
Jeff Wadlow'un yönettiği "Hayali", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Matthew Sato, Veronica Falcon ve Betty Buckley'in rol aldığı film, büyüdüğü eve yıllar sonra geri dönen ve çocukluk dönemindeki hayali arkadaşıyla yeniden karşılaşan bir kadının hikayesini anlatıyor.
İlker Çavga tarafından çekilen yerli korku filmi "Rahha", bin yıldır bir büyünün altında kalan bir kral ile kraliçenin, üzerlerindeki büyünün kalkmasını işliyor.
Haftanın animasyonları
Yunfei Wang'ın Çin yapımı anime filmi "Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya", çılgın süper kahraman Kwai Boo'nun yanlışlıkla gittiği boyutlar arası evrende, efsanevi Shu'nun altın asasını kaybetmesi sonrasında arkadaşları ile asayı bulmak için verdiği mücadeleyi odağına alıyor.
Jean-Christophe Roger ve Julien Chheng'in yönettiği "Minik Fare ve Sevimli Ayının Maceraları", bir fare ve bir ayının tüm farklılıklarına rağmen keyifli ve macera dolu yolculuklarını anlatıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bu Hafta Sinemalarda Yerli ve Yabancı Filmler İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fırın ustası Ahmet Kırmızı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor. Çocukluğundan beri resim çizmeyi hayal eden Kırmızı, 2014'ten beri resim kurslarına giderek yeteneğini geliştirdi. İşinden arta kalan zamanlarda resim kursuna giden Kırmızı, maharetli parmaklarıyla hamurları şekillendirirken, resim yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.
Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği'nin 20 üyesi tarafından kurulan bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk gösterisini gerçekleştirdi. Kadın bando takımının gösterisine çok sayıda kadın destek verdi.
Irak'ın Süleymaniye kentinde 50 yılı aşkın süredir demircilik yapan 70 yaşındaki sanatkar, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle süslediği el emeği eserler ve demir portreler yapıyor. Fuat Asinger, yüksek maliyetler nedeniyle satışların düşük olduğunu belirtiyor. Ustasından mesleğin inceliklerini öğrenmesinin ardından demiri sanatla buluşturma düşüncesini gerçekleştiren Demirci Fuat, son 30 yıldır demircilik mesleğini resim ve Kur'an-ı Kerim ayetleri işleyerek geçiriyor.
Türkiye'nin ilk kent müzelerinden Bursa Kent Müzesi, Zeki Müren'in kişisel eşyalarından oluşan özel bir sergiyle kuruluşunun 20. yılını kutluyor. Sergide, sanatçının sahne kıyafetleri, gözlükleri, piyanosu ve birçok kişisel eşyasının yanı sıra besteleri, mektupları ve notları da sergileniyor. Sergi, Bursa Kent Müzesinde 1 yıl boyunca ziyaret edilebilecek.
Saat kulesinin orijinal saati, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in girişimleri sonucu restore edilerek, Sungurlu'ya getirildi. Saat, Sungurlu Belediyesi'nde sergilenmeye başlandı.
Sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, 'Perihan Abla' ve 'Bizimkiler' dizilerindeki unutulmaz karakterleriyle tanınmıştır. 4 Nisan 1946'da doğan Yazgan, Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer almış ve birçok ünlü isimle birlikte çalışmıştır. 1989'dan 2002'ye kadar 'Kaygısızlar' dizisinde 'Memnun Kaygısız' ve 'Bizimkiler' dizisinde 'Kapıcı Cafer' karakterleriyle hafızalara kazınmıştır. 1999'da 'Duruşma' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü almıştır. 8 Mart 2018'de hayatını kaybeden Yazgan, İstanbul'da defnedilmiştir.
Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen, 24 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştireceği İstanbul konseri için özel bir konsept hazırladığını söyledi. Qudaibergen, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de konser vereceğini belirtti ve Türk ve Kazak dostluğunu sahnede gösterebilmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca, İstanbul konserinde Türkçe şarkılar da seslendireceğini ve yeni şarkılarının Kazak ve Türk öğelerini birleştirdiğini söyledi.
Nilüfer'i 25 yıldır yönetenlerin ilçedeki tüm yeşil alanları gasp ettiğini ve birilerine peşkeş çektiğini ifade eden Cumhur İttifakı Nilüfer Belediye Başkan adayı Celil Çolak; "Nilüfer'deki hiçbir yeşil alanın gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından açılan kurslara katılan aileler hem üretiyor hem de gelir elde ediyor. ADEM'in düzenlediği sergi ve hayır panayırı törenle açıldı.
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