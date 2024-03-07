Bu Hafta Sinemalarda Yerli ve Yabancı Filmler İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu Hafta Sinemalarda Yerli ve Yabancı Filmler İzleyiciyle Buluşuyor

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 10 film izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Alexander Payne'in oturduğu, 5 dalda Oscar adayı olan 'Geride Kalanlar' filminde, Paul Giamatti, Dominic Sessa ve Da'Vine Joy Randolph başrolleri paylaştı. 'Emanet', 'Hayatımız Roman', 'Tetikçi', 'The Albanian Virgin', 'Hatır', 'Hayali', 'Rahha', 'Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya' ve 'Minik Fare ve Sevimli Ayının Maceraları' gibi farklı türlerde filmler de izleyiciyle buluşacak.

07.03.2024 12:29  Güncelleme: 12:32
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Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 10 film izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Alexander Payne'in oturduğu, 5 dalda Oscar adayı olan "Geride Kalanlar" filminde, Paul Giamatti, Dominic Sessa ve Da'Vine Joy Randolph başrolleri paylaştı.

Film, 1971'de ABD'nin prestijli yatılı liselerinden birinde, yılbaşı tatilini okulda birlikte geçirmek zorunda kalan huysuz öğretmen Paul, yas sürecindeki aşçı Mary ve ailevi problemlerini nasıl çözeceğini bilemeyen uçarı öğrenci Angus'ın hikayesini odağına alıyor.

Emanet"

Mustafa Üstündağ, Tuvana Türkay, Turgay Tanülkü, Gürgen Öz ve Levent Sülün'ün başrollerini paylaştığı "Emanet", yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Ali İlhan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, geçmişi sırlarla dolu bir oto tamircisi ile dağılmak üzere olan ailesinin, kendilerine ait olmayan bir emaneti korumak pahasına, her şeylerini kaybettikleri ama birbirlerini yeniden buldukları 24 saatlik süreci anlatıyor.

"Hayatımız Roman"

Savaş Sancak'ın yönettiği, Anıl Altan ve Aslı Bekiroğlu'nun başrollerinde oynadığı "Hayatımız Roman", polisten kaçarken bir tesadüf sonucu yolları Roman mahallesinde kesişen iki gencin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

"Tetikçi"

John Cena, Alison Brie, Alice Eve, Christian Slater ve Marton Csokas'ın oynadığı "Tetikçi", haftanın yabancı aksiyon filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

Pierre Morel'in yönetmenliğini yaptığı filmin konusu özetle şöyle:

"Özel kuvvetler askeri olan Mason, ordudan emekli olmuştur fakat sivil hayatın rutinini çok sıkıcı bulmaktadır. Tam bu dönemde bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire'in güvenliğini sağlaması teklif edilir. Fakat ikili röportaj için oradayken ülkede bir ayaklanma çıkar. Bir eski asker, bir gazeteci ve acımasız bir ülke lideri, hayatta kalmak ve karmaşayı sonlandırmak için güçlerini birleştirip zoraki bir ekip olur."

"The Albanian Virgin"

Mimoza Azemi, Fatlume Bunjaku ve Kasem Hoxha'nın rol aldığı Arnavut yönetmen Bujar Alimani'nin filmi "The Albanian Virgin", Arnavutluk'ta ailelerinin farklı durumlarına rağmen en yakın arkadaş olan Luana ile Agim'in hikayesini konu ediniyor.

"Hatır"

Michel Franco'nun yönettiği, Jessica Chastain, Peter Sarsgaard ve Brooke Timber'ın oynadığı "Hatır", demans hastalığı dolayısıyla duygusal bir dramın içindeki iki karakterin geçmişine uzanan hassas hikayesi ile şekilleniyor.

Haftanın korku filmleri

Jeff Wadlow'un yönettiği "Hayali", korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Matthew Sato, Veronica Falcon ve Betty Buckley'in rol aldığı film, büyüdüğü eve yıllar sonra geri dönen ve çocukluk dönemindeki hayali arkadaşıyla yeniden karşılaşan bir kadının hikayesini anlatıyor.

İlker Çavga tarafından çekilen yerli korku filmi "Rahha", bin yıldır bir büyünün altında kalan bir kral ile kraliçenin, üzerlerindeki büyünün kalkmasını işliyor.

Haftanın animasyonları

Yunfei Wang'ın Çin yapımı anime filmi "Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya", çılgın süper kahraman Kwai Boo'nun yanlışlıkla gittiği boyutlar arası evrende, efsanevi Shu'nun altın asasını kaybetmesi sonrasında arkadaşları ile asayı bulmak için verdiği mücadeleyi odağına alıyor.

Jean-Christophe Roger ve Julien Chheng'in yönettiği "Minik Fare ve Sevimli Ayının Maceraları", bir fare ve bir ayının tüm farklılıklarına rağmen keyifli ve macera dolu yolculuklarını anlatıyor.

Kaynak: AA

Yönetmen, Dünya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu Hafta Sinemalarda Yerli ve Yabancı Filmler İzleyiciyle Buluşuyor - Son Dakika

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