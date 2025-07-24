Bu Hafta Vizyona 9 Film - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu Hafta Vizyona 9 Film

24.07.2025 13:03
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Sinema salonlarında bu hafta aksiyon, dram ve gerilimden 9 yeni film izleyici ile buluşacak.

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan animasyona 9 film vizyona girecek.

Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan Marvel Comics süper kahraman ekibi Fantastik Dörtlü'nün yeni film uyarlaması "Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar", 1960'lardan ilham alan retro-fütüristik bir dünyada geçen hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Matt Shakman'ın yönettiği filmde, başrolleri Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn paylaştı.

Filmde, kahraman kimlikleri ile aile bağlarını dengelemek zorunda kalan Marvel'in ilk ailesi, Galactus adlı açgözlü bir uzaylı ile onun gizemli habercisi Gümüş Sörfçü ile karşı karşıya geliyor.

"İntikam Operasyonu"

Frank Grillo, Andy Garcia ve Melissa Leo'nun başrollerini paylaştığı "İntikam Operasyonu" aksiyon ve gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.

John Swab'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, geçmişin gölgesinde kaybolmuş eski bir özel kuvvetler askeri olan Jackson Briggs'in hikayesini anlatıyor.

"Ne Halt Ettiğinizi Biliyorum!"

Frederic Hambalek'in yönetmenliğinde çekilen "Ne Halt Ettiğinizi Biliyorum!" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Julia Jentsch, Laeni Geiseler, Mehmet Ateşçi ve Felix Kramer'in rol aldığı film, 12 yaşındaki bir kızın bir sabah zihin okumaya başlaması sonrasında sıradan bir ailenin sırlarla dolu hayatının kontrolden çıkmasını konu ediniyor.

"Dirsek"

Aslı Özarslan'ın yönettiği, Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı "Dirsek" haftanın bir diğer dram filmi olacak.

Filmin başrollerini Melia Kara, Jale Arıkan ve Mina Sagdic paylaştı.

Yapımda, Berlin'de yaşayan 17 yaşındaki genç bir kızın, 18. yaş günü için günlük sıkıntılardan uzaklaşıp arkadaşlarıyla eğlenmek istemesi sonrasında ölümle biten bir olayla dünyasının altüst olması anlatılıyor.

"Aşıklar Şehri"

Emma Stone ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Oscar ödüllü "Aşıklar Şehri" yeniden izleyici ile buluşacak.

Genç yönetmen Damien Chazelle'nin 2017'de Oscar'da 6 dalda ödül alan filmi, yolları kesişen iki insanın hikayesine odaklanıyor.

Haftanın gerilim ve korku filmleri

Bilal Kalyoncu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "The Final Party" yerli gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Elia Berthoud, David Christian ve Arya Shahbazy gibi yabancı isimlerin rol aldığı film, mezuniyet öncesi bir okul partisindeki burslu öğrencilerin, karanlık bir gecede karşı karşıya kaldıkları olayları anlatıyor.

Kemal Danacı'nın devam filmi "Mihrez 4", paranormal olayların geliştiği yeni bir hikaye ile seyircinin karşısına çıkacak.

Fiona Dourif, Jordan Belfi ve Malin Crepin'in oynadığı Malezyalı yönetmen Brando Lee'nin filmi "Şeytanla Bakışma", paranormal olayları soruşturan araştırmacılardan oluşan bir ekibin başından geçenler etrafında şekilleniyor.

Craig Tuohy'nin Birleşik Krallık yapımı "Herkes Ölecek", bir babanın kızının doğum gününde onunla yeniden bağlantı kurmaya çalışması sonrası başlarından geçen korkunç olayları konu ediniyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Marvel, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu Hafta Vizyona 9 Film - Son Dakika

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