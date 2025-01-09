Bu Hafta Vizyonda 6 Yeni Film - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bu Hafta Vizyonda 6 Yeni Film

Sinema salonlarında 5 yerli film ve 1 yabancı film izleyicilerle buluşacak. Aksiyon, komedi ve dram türleri dikkat çekiyor.

09.01.2025 11:18
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Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona beşi yerli, 6 film izleyiciyle buluşacak.

Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin, Ezo Sunal ve Mert Ege Ak'ın rol aldığı "ŞamPİYONlar", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu ediniyor.

"Kardeş Takımı 2"

Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar ve Gülhan Tekin'in oynadığı "Kardeş Takımı 2" haftanın bir diğer komedi filmi olarak vizyona girecek.

Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu devam filmi, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, gerçek birer ajan olan dört kardeşin yeni macerasını anlatıyor.

"Fidan"

Alican Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay ve Gürkan Uygun'un rol aldığı "Fidan", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Ayçıl Yeltan'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin konusu özetle şöyle: "

"13 yaşındaki Fidan, ülkenin en önemli lisesine gitmeye hak kazandığını öğrenir. Yaşanan üzücü olayların gölgesinde kaybolan babası ve küçük kardeşini bırakıp büyük şehre gitmek zorunda kalan Fidan'ın, sürüklendiği yol ayrımında alacağı karar onun geleceğini belirleyecektir."

"Karantina"

Beyza Alkoç'un aynı adlı eserinden uyarlanan "Karantina", iki gencin bir cinayet soruşturmasının ortasında birbirleriyle yakınlaşmalarını odağına alıyor.

Başrollerinde Demirhan Demircioğlu, Meltem Akçöl ve Onur Bay'ın oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz yer alıyor.

"Kutsal İncirin Tohumu"

Mohammad Rasoulof'un Almanya, Fransa ve İran ortak yapımı filmi "Kutsal İncirin Tohumu", Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında paranoyayla boğuşan bir hakimin yaşadıklarını konu ediyor.

"Cinn-i Zifir"

Özlem Yiğit'in çektiği, Özkan Güneş, Tuba Erdem ve Sinan Uysal'ın oynadığı haftanın yerli korku filmi "Cinn-i Zifir", bir fotoğraf makinesine hapsolan iblisin buradan kurtulmasıyla yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Karantina, Güncel, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu Hafta Vizyonda 6 Yeni Film - Son Dakika

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