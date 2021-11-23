Üye Girişi
Bu helvanın tarifi mahalle halkında saklı - Son Dakika

Bu helvanın tarifi mahalle halkında saklı

23.11.2021 10:04

- (Özel) Bu helvanın tarifi mahalle halkında saklı "Basma helvası" bir tek bu mahallede yapılıyor Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yapılan "Yağlılar helvası", uzun süre dayanması ve eşsiz lezzeti ile damaklara hitap ediyor.

- (Özel) Bu helvanın tarifi mahalle halkında saklı

"Basma helvası" bir tek bu mahallede yapılıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yapılan "Yağlılar helvası", uzun süre dayanması ve eşsiz lezzeti ile damaklara hitap ediyor. Helva bir günde yapılırken, bir yıla yakın sürede tüketilebiliyor.

Yağlılar kırsal mahallesinde mahalle sakinlerinin bir araya gelerek imece usulü yaptıkları yağlılar helvası uzun ve zorlu bir süreçten geçerek sofralara geliyor. Tarifi ise mahalle halkı tarafından biliniyor. Özellikle yaşlı kadınların tariflerine göre şekillenen helvanın yapımı nerdeyse bir günü buluyor. Evde bulunan malzemelerden yapılan helva, süt ve unun birleşiminden meydana geliyor. Kaynar sütün içine atılan un odun ateşinde hamur kıvamına gelene kadar pişiriliyor. Elde edilen hamur eleklerde ovalanıyor. Daha sonra odun ateşinde ve bakır kazanlarda sürekli karıştırılarak kavruluyor. Hazırlanan şerbet de üzerine dökülerek servise hazır hale getiriliyor. Helvanın şerbetlenmeden bir yıla yakın, şerbetlendikten sonra ise üç aya yakın dayanma süresi oluyor.

Atadan gelen gelenek düğün, cemiyet gibi özel günlerde yaşatılıyor

Atalardan gelen bir miras haline gelen Yağlılar helvası düğün, nişan, cemiyet gibi özel günlerde yapılıyor. Bir araya gelen mahalle halkı imece usulü cemiyet öncesinde helva yapmaya başlıyor. Yağlılar Helvasının sadece mahalleye has olduğunu ve başka hiçbir yerde yapılmadığını belirten Yağlılar Mahalle Muhtarı Hasan Özkan, "Yağlıların meşhur tatlısı bu. Bunu düğünlerimizde, nişanlarımızda, sünnetlerimizde, atadan dededen gelen gelenektir bu. Bu köye has bir şeydir. Devamlı yaparız biz bunu. Başka hiçbir yerde yapılmaz" dedi.

Yağlılar helvasının halk dilinde "basma helvası" da olarak bilindiğini belirten mahalle sakini Ayşe Keklik, "Basma helvası yapıyoruz. Beni sorarsan ben 40 yıldır yapıyorum. Çok zor yapılışı var. İlk önce sütünü koyarız. Sütü kaynatırız. Ondan sonra ununu katarız. 1 saat pişiririz unuyla. Ondan sonra onu bir güzel karıştırırız. Karıştırdıktan sonra orada kalburdan geçiririz. Burada kuruturuz. Burada unu eleriz. Bir daha da eleriz. Ondan sonra burada kuruturuz. Ondan sonra burada kızartırız. Kızardıktan sonra şerbeti ıslarız. Ondan sonra kararız (karıştırırız). Kaseledin mi 3 ay garanti veririm buzdolabında durmasına. Bunu nişanlarımızda, düğünlerimizde yaparız. Çok zahmetlidir bu. Bunun zahmeti çoktur. Kalabalık olursa iyi olur. Biz kendimize burada 5 kilo 10 kilo sütten yaparsak kendimiz yapabiliriz" dedi.

Helvayı yiyenler tekrar tekrar istiyor. Raf ömrü uzun ve lezzetli olmasından dolayı satışa sunulması için gelen tekliflerin de olduğu belirtiliyor.

Bu helvanın tarifi mahalle halkında saklı
Bu helvanın tarifi mahalle halkında saklı
Bu helvanın tarifi mahalle halkında saklı
Bu helvanın tarifi mahalle halkında saklı

Balıkesir, İvrindi, Düğün, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bu helvanın tarifi mahalle halkında saklı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar 11:21 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak! 11:10 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak! Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
Deniz Akkaya, küslüğü bitirdiği Seyhan Soylu'nun canlı yayında elini öptü 10:21 Deniz Akkaya, küslüğü bitirdiği Seyhan Soylu'nun canlı yayında elini öptü WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı 07:58 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti 07:39 Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:45 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
11:20 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar
11:15 Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı
11:11 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
11:09 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!
11:01 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler
11:01 Doğanın mucizevi canlıları: Arılar!
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:43 Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı         
11:15
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Sokak ortasında öldürdü 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Sokak ortasında öldürdü         
10:51
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:35:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bu helvanın tarifi mahalle halkında saklı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement