Buharkent\'te Gençlik Parkı yenileniyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bulunan Gençlik Parkı'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başlarken, halı saha, basketbol sahası, düğün alanı, çocuk oyun grupları ve yeşil alanların yenileneceği parkta peyzaj düzenlemeleri de yapılacak.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlayan Gençlik Parkı'nda kapsamlı yenileme çalışmalarının hayata geçirilmesi için hazırlıklar başladı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vicdan Çetav ile birlikte Kamilpaşa Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nda incelemelerde bulundu. Parkta yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Erol, ilçenin sosyal yaşamına değer katan parkın daha modern ve kullanışlı hale getirileceğini belirtti. Yapılacak çalışmalar kapsamında park içerisinde yer alan halı saha, basketbol sahası, düğün alanı, çocuk oyun grupları ve yeşil alanların yenileneceği, ayrıca kapsamlı peyzaj düzenlemelerinin gerçekleştirileceği öğrenildi. Başkan Erol, ilçeye kazandırılacak hizmet ve desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, çalışmaların Buharkent'e hayırlı olmasını diledi. - AYDIN