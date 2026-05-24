Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde Müzik Dolu Festival

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası, müzik dolu unutulmaz bir geceyle final yaptı. Festivalin son gününde sahne alan Rock Jazz Steelist grubu, enerjik performansı ve Türk rock müziğinin sevilen eserleriyle öğrencilere bir müzik festivali yaşattı. BEUN ailesinin yoğun ilgi gösterdiği konser programı, kampüste coşku ve sanatın buluştuğu eşsiz anlara sahne oldu.

Farabi Kampüsü Açık Spor Alanı Sahnesi'nde gerçekleştirilen konser programına; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Festival alanında oluşan renkli atmosfer, gençlerin enerjisiyle birleşirken konser boyunca şarkılar hep bir ağızdan seslendirildi.

29. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası'nın son gününde öğrencilerle buluşan Rock Jazz Steelist grubu, Türk rock müziğinin sevilen eserlerini kendine özgü yorumlarıyla sahneye taşıdı. Sahne performansı ve gençlerin coşkulu katılımıyla konser alanı adeta dev bir festival atmosferine dönüştü. Öğrenciler konser boyunca hem eğlendi hem de festivalin final gecesinde unutulmaz anılar biriktirdi.

Program sonunda sahne alan sanatçılara çiçek takdim eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, konserin hazırlanmasında emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Üç gün boyunca devam eden festival kapsamında üniversite öğrencilerinden oluşan "Voltaj", "Omega 5", "Sisli Sahil", "Concerta", "Körkütük", "Kaspaz", "Şantiye" ve "Siren" adlı müzik grupları ile "Ceyda Dökel" de sahne aldı. Farklı müzik türlerinde gerçekleştirdikleri performanslarla öğrencilerden büyük beğeni toplayan gruplar, festival alanında gençlik coşkusunu zirveye taşıdı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde kampüs; müziğin ritmi, gençliğin enerjisi ve sanatın birleştirici gücüyle adeta açık hava şölenine dönüştü.

Spor, Sanat ve Bilimle Dolu Festival Haftası Büyük İlgi Gördü

Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası kapsamında konserlerin yanı sıra futbol, voleybol ve basketbol müsabakaları da öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festival boyunca düzenlenen sportif karşılaşmalar, kampüste rekabetin yanı sıra dostluk ve takım ruhunu da güçlendirdi. Öte yandan MEDEM tarafından hazırlanan sergi ziyaretçilerden büyük ilgi görürken, üç gün boyunca gerçekleştirilen sinema gösterimleri öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Halk oyunları gösterileri kültürel zenginliği kampüse taşırken, BAKKA Siber Yetkinlik Merkezi tarafından düzenlenen yarışmalar ise gençlerin teknoloji ve dijital yetkinlik alanındaki becerilerini ortaya koymasına imkan sundu.

Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin aynı çatı altında buluştuğu festival, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimine katkı sunan çok yönlü bir organizasyon olarak dikkat çekti.

Rektör Özölçer: "Öğrencilerimizin Enerjisi ile Sanatın, Bilimin ve Sporun Gücü Kampüsümüzde Buluştu"

29. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası kapsamında gerçekleştirilen konser programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerin bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle de buluşmasının son derece kıymetli olduğunu belirterek şu ifadeleri dile getirdi:

"29. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftamız boyunca üniversitemizde bilimin heyecanı, öğrencilerimizin neşesi, mutluluğu ve sanatın estetik gücü bir arada yaşandı. Gerçekleştirilen konser programları sayesinde öğrencilerimiz yalnızca eğlenme fırsatı bulmadı; aynı zamanda birlikte üretmenin, paylaşmanın ve aynı duyguda buluşmanın güzelliğini de yaşadı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak kıymetli öğrencilerimizin kültürü, sanatı ve sporu yaşamının bir parçası olarak görmelerini çok değerli buluyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin sanatsal faaliyetlerde yer almalarını, müzikle, kültürle ve sosyal etkinliklerle iç içe olmalarını son derece kıymetli görüyoruz.

Festival boyunca sahne alan öğrenci müzik gruplarımızın ortaya koyduğu performanslar bizlere gençlerimizin sanata olan ilgisini, yeteneğini ve üretkenliğini bir kez daha göstermiştir. Aynı şekilde Rock Jazz Steelist grubunun gerçekleştirdiği konser de festivalimize büyük bir coşku ve renk katmıştır. Bu festivalde bizleri kırmayarak yanımızda olan değerli ERDEMİ R ailesine canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Üç gün boyunca spor müsabakalarından kültürel etkinliklere, sergilerden sinema gösterimlerine kadar çok sayıda organizasyonla öğrencilerimizin sosyal hayatına katkı sunmaya gayret ettik. Gençlerimizin festival boyunca neşle içinde olması, final sınavlarından önce moral depolamaları bizler için çok değerlidir.

Bu güzel organizasyonlarda emeği bulunan kıymetli akademisyenlerimize, sahne alan sanatçılarımıza, öğrenci topluluklarımıza, teknik ekibimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerimizin coşkusu ve sanatın birleştirici ruhuyla şenlenen bu güzel atmosferin, üniversitemizin kültürel hayatına değer katmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Temennim odur ki önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz Bilim ve Gençlik Haftaları, çok daha güçlü katılımla, daha zengin etkinliklerle ve daha büyük bir coşkuyla öğrencilerimizle buluşmaya devam edecek. Üniversitemizin gençliğiyle büyüyen bu güzel festival geleneğinin uzun yıllar boyunca aynı heyecanla sürmesini diliyorum."

BEUN FEST 26, Bilimden Sanata Uzanan Unutulmaz Bir Şölene Dönüştü

Bilimden sanata, spordan kültürel etkinliklere kadar pek çok organizasyona ev sahipliği yapan 29. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası, üç gün boyunca Farabi Kampüsünde büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Konserler, sergiler, sportif müsabakalar, atölyeler, halk oyunları gösterileri, sinema etkinlikleri ve öğrenci faaliyetleriyle kampüs; gençliğin enerjisi, bilimin üretkenliği, sanatın ve sporun birleştirici gücüyle şenlendi. - ZONGULDAK