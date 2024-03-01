Bulgaristan'da Baba Marta Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bulgaristan'da Baba Marta Bayramı kutlandı

Bulgaristan'da Pagan geleneğine göre baharın gelişini simgeleyen Baba Marta (Marta Nine) Bayramı kutlandı. Bulgarlar, 1 Mart'ta birbirlerine kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanan takı ve süslemeler armağan ediyor. Gelenek dolayısıyla sokak satıcılarından alınan takılar, yakınların ve arkadaşların üzerine bağlanarak sağlıklı ve mutlu bir ilkbahar dileğinde bulunuluyor.

01.03.2024 18:12
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Bulgaristan'da Pagan geleneğine göre baharın gelişini simgeleyen Baba Marta (Marta Nine) Bayramı kutlandı.

Pagan kökenli olduğu tahmin edilen ve 7'nci yüzyıla dayandığına inanılan geleneğe göre, Bulgarlar 1 Mart'ta birbirlerine kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanan takı ve süslemeler armağan ediyor.

Gelenek dolayısıyla sokak satıcılarından "marteniçka" takıları alanlar, martın ilk günlerinde bunları, yakınlarının ve arkadaşlarının yakasına, boynuna veya bileğine bağlayarak sağlıklı ve mutlu bir ilkbahar dileğinde bulunuyor.

Başken Sofya'nın sokaklarında yüzlerce satıcı tezgahlarını kurarak "marteniçka" satarken, bu pazarda takıların yanında kıyafetler de bulunabiliyor.

"Baba Marta'nız kutlu olsun!" tebriği ile 1 Mart'ta başlayan her karşılaşma ve sohbette taraflar arasında muhakkak "marteniçka" mübadelesi de yapılıyor.

Tarihçi ve etnografya uzmanları bu bayram ve geleneğin kökeni konusunda yıllardır görüş birliği sağlayamıyor.

Baba Marta bayramı hakkında toplumda en popüler efsanelerden biri "savaş, barış ve mutluluk" olarak üç sözcükle özetleniyor.

Rivayete göre uzun yıllar önce bir kral, sefere gitmiş. Aradan zaman geçmiş ancak haber bekleyen kraliçe, umutsuzluğa kapılmak üzereyken, nihayet kralın, bir posta güvercini ile yolladığı kırmızı ve beyaz iplikten oluşan bir "haber" almış.

Mesajı anlayamayan kraliçe, bunun anlamını ancak kralın dönüşünde öğrenebilmiş. Meğer kral, zor bir savaştan ağır yaralı olarak çıkmış ancak barış sağlandıktan sonra iyileşebilmiş, Dolayısıyla "marteniçka"da kırmızı ipliğin sağlığı, beyaz ipliğin barışı sembolize ettiğine inanılıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bulgaristan'da Baba Marta Bayramı kutlandı - Son Dakika

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