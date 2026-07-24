Buray, Çorum Festivalinde Konser Verdi

Şarkıcı Buray, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında konser verdi.

Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen konserde Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan müzikseverler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konserde yaptığı konuşmada gençleri mutlu ve heyecanlı görmenin büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Aşgın, "Dün de güzel bir konser vardı ama bugün bambaşka bir konser var. Buray kardeşimize teşekkür ediyoruz." dedi.