BURDUR'da kahramanlık türküleri konseri düzenlendi.

Burdur Valiliği ve Sümer Ezgü Sanat Akademisi iş birliğiyle Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Mehmet Berkan Sayın yönetimindeki Sümer Ezgü Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Korosu kahramanlık türkülerini seslendirdi. 'Sarı zeybek' ile başlayıp 'Hoş Gelişler Ola Gazi Mustafa Kemal Paşa' türküsü ile biten konserde Burdurlu iki telli cura sanatçısı Hanefi Özyurt konuk olarak yer aldı. Konserde sanatçı Sümer Ezgü, kardeşi Taner Ezgü ile avşar zeybeği oynadı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan konser sonunda şef Mehmet Berkan Sayın'a çiçek ve plaket vererek teşekkür etti. Vali Bilgihan, "Anadolu'nun bir başından bir başına yolculuk yaptık. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim çok büyük kahramanlık türküleriyle yoğrulmuş bir topraktan bahsediyoruz. Bu vesileyle ben Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle hemşehrimiz, bu toprağın çok kıymetli bir sesi Sümer Ezgü'ye, çok değerli arkadaşlarına, sahnede performans gösteren bütün sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sümer Ezgü de "İnsanın doğduğu ve büyüdüğü topraklarda koroyla, sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük gurur. Başta şefimiz olmak üzere saz sanatçısı ve korodaki arkadaşlarıma ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.