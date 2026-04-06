Burdur'da Kahramanlık Türküleri Konseri Düzenlendi

06.04.2026 11:54
Burdur Valiliği ve Sümer Ezgü Sanat Akademisi iş birliğiyle Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Mehmet Berkan Sayın yönetimindeki Sümer Ezgü Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Korosu kahramanlık türkülerini seslendirdi. 'Sarı zeybek' ile başlayıp 'Hoş Gelişler Ola Gazi Mustafa Kemal Paşa' türküsü ile biten konserde Burdurlu iki telli cura sanatçısı Hanefi Özyurt konuk olarak yer aldı. Konserde sanatçı Sümer Ezgü, kardeşi Taner Ezgü ile avşar zeybeği oynadı.

Vali Tülay Baydar Bilgihan konser sonunda şef Mehmet Berkan Sayın'a çiçek ve plaket vererek teşekkür etti. Vali Bilgihan, "Anadolu'nun bir başından bir başına yolculuk yaptık. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim çok büyük kahramanlık türküleriyle yoğrulmuş bir topraktan bahsediyoruz. Bu vesileyle ben Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle hemşehrimiz, bu toprağın çok kıymetli bir sesi Sümer Ezgü'ye, çok değerli arkadaşlarına, sahnede performans gösteren bütün sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sümer Ezgü de "İnsanın doğduğu ve büyüdüğü topraklarda koroyla, sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük gurur. Başta şefimiz olmak üzere saz sanatçısı ve korodaki arkadaşlarıma ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
