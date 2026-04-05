05.04.2026 14:13
Burdur'da düzenlenen şölen, 13 ilden 50 kültürel miras taşıyıcısını bir araya getiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Burdur Valiliği ile Kültürel Miras Diplomasisi Derneği iş birliğinde düzenlenen "Burdur Yaşayan Miras Şöleni", devam ediyor.

Burdur Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şölen çerçevesinde 13 ilden yaklaşık 50 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı, geleneksel el sanatlarını sanatseverlerle buluşturuyor. Ziyaretçiler, stantlarda sergilenen eserleri yakından inceleme ve ustalardan bilgi alma fırsatı buluyor. Şölenin ikinci gününde de etkinlikler yoğun katılımla sürüyor. Program çerçevesinde; sipsi, cura, kabak kemane ve çoban kavalı yapımcılığı, bez ve dastar dokuma, bıçakçılık, Eşme kilimi dokumacılığı, cam üfleme, yazmacılık, iğne oyacılığı, Milas halısı dokumacılığı, çarpana dokuma, ahşap oyuncak yapımı, filografi, bakır tel işleme, çini, mücevher sadekarlığı ve lületaşı işlemeciliği gibi birçok geleneksel sanat dalı tanıtıldı.

Öte yandan şölen çerçevesinde Zülfiye Nur Sağlamer'in "Keçe" sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çocuklara yönelik etkinliklerde ise Ahmet Örmeci Karagöz gösterisiyle, Serkan Bilgin kukla gösterisiyle, Havva Koçak ise masal ve hikaye anlatımıyla miniklerle buluştu. Ayrıca mangala, seksek ve dokuztaş gibi geleneksel çocuk oyunları da çocuklara tanıtıldı. Burdurluların yoğun ilgi gösterdiği "Burdur Yaşayan Miras Şöleni", 5 Nisan Pazar günü sona erecek. - BURDUR

Kaynak: İHA

