Burdurlu öğrenciler Yörük kültürünü yaşayarak öğrendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Burdurlu öğrenciler Yörük kültürünü yaşayarak öğrendi

Burdur'un Tefenni ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine BESTE projesi çerçevesinde öğrencilere Yörük kültürünü aşılamak amacıyla temsili Yörük yaşantısı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Yörük çadırında Yörük çalgıları eşliğinde yöresel türküler söylenirken yüzlerce öğrenci aynı anda yöresel halk oyunlarını oynadı.

26.04.2024 17:32  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdurlu öğrenciler Yörük kültürünü yaşayarak öğrendi

Yüzlerce öğrenci aynı anda yöresel halk oyunu oynadı

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine BESTE projesi çerçevesinde öğrencilere Yörük kültürünü aşılamak amacıyla temsili Yörük yaşantısı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Yörük çadırında Yörük çalgıları eşliğinde yöresel türküler söylenirken yüzlerce öğrenci aynı anda yöresel halk oyunlarını oynadı.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda başlatılan "Burdur'da Etkin Sürdürülebilir Tamamlayıcı Eğitim Projesi (BESTE)" çerçevesinde yıl boyunca öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler ve eğitim faaliyetleri düzenlendi. Proje çerçevesinde öğrencilere müfredat haricinde kişisel gelişimlerine de katkı sağlamak hedefleniyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde bulunan Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere Teke yöresinin ata kültürü olan Yörük kültürünü aşılamak amacıyla okul futbol sahasında temsili Yörük yaşantısı etkinliği düzenlendi. Futbol sahasına kurulan Yörük çadırında Yörük çalgıları olarak bilinen sipsi, cura, kabak kemane ve saz eşliğinde yöresel türküler söylenirken bir yandan da Yörüklerin günlük yaşamlarında kullandığı malzemeler ve binek hayvanları olan develer ile öğrencilere atalarının yaşantısı tanıtıldı. Yörüklerin başlıca yemeklerinden olan etki pilav, yayık ayranı ve gözlemelerin de dağıtıldı etkinlikte öğrenciler hep birlikte yöresel halk oyunlarını oynayarak unutulmaz bir an yaşadı.

Etkinlikte konuşan Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Feyyaz Korkmaz, "ESTE projesi çerçevesinde öğrencilere Yörüklerin nasıl yaşadığını aktarmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Düzenlediğimiz bu etkinlikte Yörük kültürünün nasıl olduğunu, Tefenni halkına ve öğrencilere güzel bir şekilde aktarmaya çalıştık. Kültürümüzdeki bu yöredeki sipsi, yayık ayranı, Yörüklerin kullandığı elbiseler, hayvanlar olsun bunları öğrencilere ve Tefenni halkına tanıtmaya çalıştık. Güzel bir program oldu, inşallah devamını da getireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Tefenni, Burdur, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Burdurlu öğrenciler Yörük kültürünü yaşayarak öğrendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:40:03. #1.11#
SON DAKİKA: Burdurlu öğrenciler Yörük kültürünü yaşayarak öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement