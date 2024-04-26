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Burdurlu öğrenciler Yörük kültürünü yaşayarak öğrendi

Yüzlerce öğrenci aynı anda yöresel halk oyunu oynadı

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine BESTE projesi çerçevesinde öğrencilere Yörük kültürünü aşılamak amacıyla temsili Yörük yaşantısı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Yörük çadırında Yörük çalgıları eşliğinde yöresel türküler söylenirken yüzlerce öğrenci aynı anda yöresel halk oyunlarını oynadı.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda başlatılan "Burdur'da Etkin Sürdürülebilir Tamamlayıcı Eğitim Projesi (BESTE)" çerçevesinde yıl boyunca öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler ve eğitim faaliyetleri düzenlendi. Proje çerçevesinde öğrencilere müfredat haricinde kişisel gelişimlerine de katkı sağlamak hedefleniyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde bulunan Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere Teke yöresinin ata kültürü olan Yörük kültürünü aşılamak amacıyla okul futbol sahasında temsili Yörük yaşantısı etkinliği düzenlendi. Futbol sahasına kurulan Yörük çadırında Yörük çalgıları olarak bilinen sipsi, cura, kabak kemane ve saz eşliğinde yöresel türküler söylenirken bir yandan da Yörüklerin günlük yaşamlarında kullandığı malzemeler ve binek hayvanları olan develer ile öğrencilere atalarının yaşantısı tanıtıldı. Yörüklerin başlıca yemeklerinden olan etki pilav, yayık ayranı ve gözlemelerin de dağıtıldı etkinlikte öğrenciler hep birlikte yöresel halk oyunlarını oynayarak unutulmaz bir an yaşadı.

Etkinlikte konuşan Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Feyyaz Korkmaz, "ESTE projesi çerçevesinde öğrencilere Yörüklerin nasıl yaşadığını aktarmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Düzenlediğimiz bu etkinlikte Yörük kültürünün nasıl olduğunu, Tefenni halkına ve öğrencilere güzel bir şekilde aktarmaya çalıştık. Kültürümüzdeki bu yöredeki sipsi, yayık ayranı, Yörüklerin kullandığı elbiseler, hayvanlar olsun bunları öğrencilere ve Tefenni halkına tanıtmaya çalıştık. Güzel bir program oldu, inşallah devamını da getireceğiz" dedi.