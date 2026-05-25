Burhaniye'de Düğün Yemeği Geleneği Yaşıyor - Son Dakika
Burhaniye'de Düğün Yemeği Geleneği Yaşıyor

25.05.2026 14:03
Burhaniye'de köy düğünlerinde fırında pişirilen 7-8 çeşit yemek ikram ediliyor, gelenekler sürdürülüyor.

Burhaniye ilçesinde, düğün yemeği kültürü devam ediyor. Özellikle köy düğünlerinde çoğunluğu fırında pişirilen yemekler ilgi görüyor.

Burhaniye'de düğün yemekleri başlı başına bir kültür. Düğün yemekleri her yörede farklılıklar gösterse de Burhaniye de tatlıdan turşuya 7-8 çeşit yemek ikram ediliyor. Bahadınlı köyünde Mehmet Sait ve eşi Ömür Sait de kızları Feride Sait'in düğününde 7 çeşit yemek ikram etti. Geleneklerin devam ettiğini kaydeden Mehmet Sait, "Düğün yemeklerinde çeşit boldur. Bazı yemekler fırında pişirildiği için daha da lezzetli olmaktadır. Düğünümüze katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi. Mehmet Ekşi de, "Düğün yemeklerini komşular hazırlamaktadır. Bu gün de kızımız Feride'nin düğününde yüzlerce insan ağırlandı. Servis için de bütün komşular seferber oldu. Evlenen gençlere mutluluklar diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Kültür, Yaşam

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 14:34:31.
