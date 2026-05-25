Burhaniye\'de Düğün Yemeği Geleneği Yaşıyor

Burhaniye ilçesinde, düğün yemeği kültürü devam ediyor. Özellikle köy düğünlerinde çoğunluğu fırında pişirilen yemekler ilgi görüyor.

Burhaniye'de düğün yemekleri başlı başına bir kültür. Düğün yemekleri her yörede farklılıklar gösterse de Burhaniye de tatlıdan turşuya 7-8 çeşit yemek ikram ediliyor. Bahadınlı köyünde Mehmet Sait ve eşi Ömür Sait de kızları Feride Sait'in düğününde 7 çeşit yemek ikram etti. Geleneklerin devam ettiğini kaydeden Mehmet Sait, "Düğün yemeklerinde çeşit boldur. Bazı yemekler fırında pişirildiği için daha da lezzetli olmaktadır. Düğünümüze katılanlara teşekkür ediyoruz" dedi. Mehmet Ekşi de, "Düğün yemeklerini komşular hazırlamaktadır. Bu gün de kızımız Feride'nin düğününde yüzlerce insan ağırlandı. Servis için de bütün komşular seferber oldu. Evlenen gençlere mutluluklar diliyoruz" dedi. - BALIKESİR