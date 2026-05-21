Burhaniye\'de Eski Zaman Gelinliği İlgi Görüyor

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde kurs öğretmeni Nurşen Ertunç'un diktiği eski zaman gelinliği ilgi gördü. Ertunç, diktiği gelinliği Ören Meydanındaki Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde giydi.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezinde tel kırma kursu veren Nurşen Ertunç'un hazırladığı Balıkesir eski zaman gelinliği ilgi gördü. Coğrafi işaretli somut olmayan kültür mirası gelinlik ilgi gördü. Annesinin sandığından çıkardığı gelinliği örnek aldığını kaydeden kurs eğitmeni Nurşen Ertunç, "Bu gelinliği hayat ağacı motifleri ile süsledim. Bugün de burada ilk defa giydim. İlgi gördü. Bunu gelinim için yaptım" dedi. Öte yandan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül de, Nurşen Ertunç'u tebrik etti. - BALIKESİR