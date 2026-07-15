Burhaniye'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Burhaniye\'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
15.07.2026 20:05  Güncelleme: 20:07
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Burhaniye protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit kabristanlarını ziyaret edip dualar okudu. Ardından şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. Gün, akşam düzenlenecek Demokrasi Yürüyüşü ve anma programıyla sona erecek.

Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Belediye Başkan Vekilimiz Tarık Erdil, İlçe Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Mehmet Dogan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, Belediye Başkan Yardımcımız Tamer Midilli, siyasi partilerin ilçe başkanları ve ilçe protokolünün katılımıyla Börülce ve Geriş Mezarlıkları'ndaki şehit kabristanlıkları ziyaret edilerek dualar edildi.

Kabristan ziyaretlerinin ardından ilçe de yaşayan şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, saat 22.00'de Halk Kütüphanesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenecek Demokrasi Yürüyüşü ile devam edecek. Saat 22.45'te Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı gerçekleştirilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Burhaniye'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı - Son Dakika

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