Burhaniye\'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Belediye Başkan Vekilimiz Tarık Erdil, İlçe Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Mehmet Dogan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, Belediye Başkan Yardımcımız Tamer Midilli, siyasi partilerin ilçe başkanları ve ilçe protokolünün katılımıyla Börülce ve Geriş Mezarlıkları'ndaki şehit kabristanlıkları ziyaret edilerek dualar edildi.

Kabristan ziyaretlerinin ardından ilçe de yaşayan şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, saat 22.00'de Halk Kütüphanesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenecek Demokrasi Yürüyüşü ile devam edecek. Saat 22.45'te Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı gerçekleştirilecek. - BALIKESİR