Burhaniye\'de Zeytinname Sergisi Büyük İlgi Gördü

Burhaniye ilçesinde, Ressam Figen Köprülü'nün öncülüğünde Ören Meydanında açılan Zeytinname Sergisi ilgi gördü. Sergide yer alan 28 minyatür tablo takdir topladı.

Burhaniye Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren minyatür kursiyerleri, Tezmadra Otel'den sonra Ören Meydanında ikinci sergisini açtı. 4 gün açık kalan sergideki 28 tablo yoğun ilgi gördü. Sergiyi ziyaret edenlere teşekkür eden Ressam Figen Köprülü, "Tezmadra otelden sonra Aromaterapi Festivalinde de sergimizi açtık.Minyatür Resim Sanatı kursunun bir yıl boyunca çalıştığı Zeytin konulu 28 eserimiz ilgi gördü" dedi. - BALIKESİR