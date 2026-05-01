Burhaniyeli zeytinciler İzmir'de Olivtech fuarı açılışına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniyeli zeytinciler İzmir'de Olivtech fuarı açılışına katıldı

Burhaniyeli zeytinciler İzmir\'de Olivtech fuarı açılışına katıldı
01.05.2026 13:28  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye İlçesinde, zeytin üreticileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Olivtech-12'nci Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı açılışına katıldı.

Burhaniye İlçesinde, zeytin üreticileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Olivtech-12'nci Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı açılışına katıldı. Burhaniye 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinin öncülüğünde fuara katılan üreticiler, zeytin ve zeytinyağı teknolojilerini inceleme fırsatı buldu.

Burhaniyeli zeytin üreticileri İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Olivtech - 12'nci Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı açılışına katıldı. Gün boyu fuardaki makine ve ekipmanları inceleyen, zeytin ve zeytinyağı tadımı yapan Burhaniyeli 70 zeytin üreticisi unutulmaz bir gün yaşadı. Burhaniye Tariş Başkanı Nadir Karayaz ve Tariş Müdürü Emrah Öztürk'ün öncülüğünde düzenlenen geziye katılan vatandaşlar, Tariş yönetimine teşekkür etti. Geziye katılanlara teşekkür eden Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk. "Her yıl olduğu gibi bugünde geleneksel fuar gezimizi yaptık. Üreticilerimiz zeytin ce zeytinyağı teknolojilerini inceleme fırsatı buldu. Fuarda sergilenen ürünleri tattı. Burada sektördeki güncel gelişmeleri takip etme şansı yakaladı. Güzel bir gezi oldu. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Üreticilerden Kenan Çoban da, "Bu gün hep beraber her sene olduğu gibi fuar gezimizi yaptık. Çok yararlı bir gezi oldu. Emeği geçen yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Burhaniyeli zeytinciler İzmir'de Olivtech fuarı açılışına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 14:54:40. #7.13#
SON DAKİKA: Burhaniyeli zeytinciler İzmir'de Olivtech fuarı açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.