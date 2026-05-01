Burhaniyeli zeytinciler İzmir\'de Olivtech fuarı açılışına katıldı

Burhaniye İlçesinde, zeytin üreticileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Olivtech-12'nci Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı açılışına katıldı. Burhaniye 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinin öncülüğünde fuara katılan üreticiler, zeytin ve zeytinyağı teknolojilerini inceleme fırsatı buldu.

Burhaniyeli zeytin üreticileri İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Olivtech - 12'nci Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı açılışına katıldı. Gün boyu fuardaki makine ve ekipmanları inceleyen, zeytin ve zeytinyağı tadımı yapan Burhaniyeli 70 zeytin üreticisi unutulmaz bir gün yaşadı. Burhaniye Tariş Başkanı Nadir Karayaz ve Tariş Müdürü Emrah Öztürk'ün öncülüğünde düzenlenen geziye katılan vatandaşlar, Tariş yönetimine teşekkür etti. Geziye katılanlara teşekkür eden Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk. "Her yıl olduğu gibi bugünde geleneksel fuar gezimizi yaptık. Üreticilerimiz zeytin ce zeytinyağı teknolojilerini inceleme fırsatı buldu. Fuarda sergilenen ürünleri tattı. Burada sektördeki güncel gelişmeleri takip etme şansı yakaladı. Güzel bir gezi oldu. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Üreticilerden Kenan Çoban da, "Bu gün hep beraber her sene olduğu gibi fuar gezimizi yaptık. Çok yararlı bir gezi oldu. Emeği geçen yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR