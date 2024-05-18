Bursa'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında rap müzik konseri düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında rap müzik konseri düzenlendi

Bursa\'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında rap müzik konseri düzenlendi

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da rap müzik sanatçıları Reckol, Kuty ve Ege Boran konser verdi. Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde genç müzikseverler alanı doldurdu ve sanatçılar eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendirdi. Konser sonunda solistler ve orkestra, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

18.05.2024 11:09
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Bursa'da, Osmangazi Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında rap müzik sanatçıları Reckol, Kuty ve Ege Boran konser verdi.

Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserden saatler önce genç müzikseverler alanı doldurdu.

Konserde sanatçılar, eski ve yeni albümlerinde yer alan şarkıları müzikseverlerle seslendirdi.

Gecede aynı sahneyi paylaşan sanatçılar "Yıldızlar", "Benimle Gel" ve "İstediğim Olucak" gibi sevilen eserlerini söyledi.

Konser sonunda solistler ve orkestra, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında rap müzik konseri düzenlendi - Son Dakika

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