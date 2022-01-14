Bursa'da "60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni" başladı - Son Dakika

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılında Bursa'da düzenlenen bilgi şöleniyle anılıyor.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen "60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni" başladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tanpınar'ın, vefatından sonra ihtişamı anlaşılan bir isim olduğunu söyledi.

Edebiyatın her türünde fikirler ve eserler ortaya koyan Tanpınar'ın kendi tarzını oluşturduğunu anlatan Arıcan, "Ortaya koyduğu eserlerin muazzam bir etki gücü var. Tüm eserlerinde bir edebiyat estetiğini de görüyoruz. Zengin kültür ve sanat birikimiyle neredeyse okuyucusunu mest eden bir yazar görüyoruz." dedi.

"Şaheser addedilmesi gereken romanlar yazdı"

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan da Tanpınar'ın mühim ve büyük işler yaptığını anlattı.

Tanpınar'ın 61 yaşında dünyaya veda ederken şiirleri, hikaye kitapları, romanları, incelemeleriyle orijinalliğinden şüphe edilmeyecek eserler ortaya koyduğunu belirten Doğan, "Buna rağmen sağlığında gereken ilgiliyi görmemiş, romanları tefrika halinde gazete sayfalarında unutulmuş ya da yıllarca tek baskıda kalmıştır." diye konuştu.

Çok yönlü bir edebiyat ve sanat insanı olan Tanpınar'ın en çok şiiri ve musikiyi önemsediğini, bu iki konunun onun eserlerinde geniş yer tuttuğunu aktaran Doğan, şöyle devam etti:

" Ahmet Hamdi Tanpınar, 24 Ocak 1962'de vefat etti. Dilimiz ve edebiyatımız için büyük eserler ortaya koydu, şaheser addedilmesi gereken romanlar yazdı. Edebi edebiyat tarihinde ve şehir edebiyatında çığır aştı. Beş Şehir, onun Anadolu'da meydana getirdiğimiz medeniyet terkibinin şiirli bir dille ifadesi olan ve mutlaka genç nesiller tarafından okunması gereken bir eserdir. Gerçek bir klasiktir. 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, ilim ve edebiyat tarihimizde benzeri olmayan bir şaheserdir."

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Tanpınar'ın edebi şahsiyeti, fikir dünyası, dönemi ve şiirlerinin inceleneceği etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Yılmaz, Doğan ile Arıcan'a hediye takdim etti.

Bilgi şöleni yarın da devam edecek oturumlarla sona erecek.