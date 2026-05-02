Bursa'da "Bıçak Festivali" coşkusu, ustalar hünerlerini sergiledi

02.05.2026 16:11  Güncelleme: 16:17
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bıçak Festivali, yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bıçak Festivali, yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle başladı. Festival kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen bıçak ustaları el emeği ürünlerini sergilerken, festivale Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili, Şahin Biba, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe ve vatandaşlar stantlara büyük ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, festival programında yaptığı konuşmada Bursa bıçakçılığının yüzyılların emeğini ve ustalığını taşıyan önemli bir zanaat olduğunu vurguladı. Festivalin amacının bu köklü mirası görünür kılmak ve dünyaya tanıtmak olduğunu ifade eden Binan, üç gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacaklarını belirtti.

Bu yıl "sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen festivalde, teknolojiyle dönüşen bıçakçılık sektörü geniş bir çerçevede ele alınıyor. Yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla Bursa bıçağının marka değerinin artırılması hedeflenirken, geri dönüşümden şef bıçağı yarışmasıyla zanaat ve çevre bilinci bir araya getiriliyor.

Festival kapsamında düzenlenen uluslararası bıçak fuarında Rusya ve Almanya'dan gelen zanaatkarların yanı sıra Bursa başta olmak üzere Denizli, Eskişehir, Trabzon, Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, İzmir, Bilecik ve Balıkesir'den katılan ustalar yer aldı. Fuarda yaklaşık 100 profesyonel stant ziyaretçileri ağırlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaşayan zanaatları koruma ve gelecek kuşaklara aktarma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Binan, 2017 yılında açılan Bursa Bıçak Müzesi'nin bu alandaki önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti. Ayrıca 2027 yılında Dünya Bıçak Başkentleri Birliği buluşmasının Bursa'da gerçekleştirilecek olmasının kente ayrı bir değer kattığını söyledi.

Festivalin hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Binan, vatandaşları etkinliğin son günü olan 3 Mayıs'a kadar festivali ziyaret etmeye davet etti.

Öte yandan, festival alanında kurulan stantlarda sergilenen el yapımı bıçaklar, ziyaretçilerden tam not alırken, etkinlik boyunca çeşitli gösteri ve atölye çalışmaları da düzenleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
