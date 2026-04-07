Bursa'da Emre Elivar ve Başar Can Kıvrak Konser Verdi

Bursa'da piyanist Emre Elivar ve Başar Can Kıvrak ikilisi Bursa'da konser verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Gecede, Elivar ve Kıvrak ikilisi "alagueña","Habanera", "Daphnis et Chloé, Süit No. 2", Lever du jour" ve "Rapsodie Espagnole, M. 54" gibi eserleri seslendirdi.

Piyanistlerin özellikle "Alacakaranlıktan Işığa" eseri müzikseverlerden tam not aldı.

Konserin sonunda ikilinin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.