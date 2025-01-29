Bursa'da Tarihi Arkeopark ve İpek Fabrikası Projeleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da Tarihi Arkeopark ve İpek Fabrikası Projeleri

Bursa\'da Tarihi Arkeopark ve İpek Fabrikası Projeleri

Osmangazi'de Hisar Arkeopark yaz aylarında açılacak; İpek Fabrikası kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

29.01.2025 12:18
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Hisar Bölgesi'nde yapımı devam eden arkeoparkın yaz aylarında açılışı planlanırken, Osmangazi Belediyesince kamulaştırılan Muradiye Mahallesi'ndeki tarihi ipek fabrikası da turizme kazandırılacak.

Şehrin en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar Bölgesi'ni canlandırmak ve turizme kazandırmak amacıyla Osmangazi Belediyesince çeşitli projeler hayata geçirildi.

Kentin önemli tarihi noktalarından biri olarak kabul edilen, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan 3 bin yıllık mozaiklerin bulunduğu Hisar Arkeopark'ta konaklama tesisi, kafeterya, müze ile gösteri alanları da yer alacak.

Yaz mevsimiyle turistlerce ziyaret edilebilecek arkeoparkın yanı sıra Muradiye Mahallesi'nde yer alan ve kamulaştırılan Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası'nın bulunduğu yaklaşık 10 dönümlük alanda sergi ve konser salonları, gastronomi ve kültürel etkinliklerinin düzenlenebileceği bölümler için çalışmalar başlayacak.

Osmangazi ilçesinde tarihi, kültürel ve ekonomik anlamda değer katacak bu projelerle bölgedeki tarihi yapılar gün yüzüne çıkartılarak, kente gelen turistlerin konaklama süresinin artırılması hedefliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, AA muhabirine, tarihi ipek fabrikasının Kurtuluş Savaşı gazilerinden Faik Yılmazipek'in ailesi tarafından 1992 yılına kadar işletilip, ipek üretiminde kullanıldığını söyledi.

Burada yaklaşık 150 sene ipek üretimi yapıldığını belirten Aydın, "Burası Muradiye'de 10 dönüme yakın bir alan. İçinde 4 tescilli yapının bulunduğu,1890'lardan kalma Fransız konsolosluk binasının bulunduğu, ipek üretim alanlarının direksiz, kolonsuz 2 bin metrekare bir alana sahip olduğu, Cilimboz deresinin dibinde olan çok tarihi bir mekan." dedi.

Bu alanı turizme kazandırmak istediklerini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Burada sergiler, konserler, gastronomi, otel, konaklama ve kültüre dair Bursa'yı yansıtan faaliyetler yapmak istiyoruz. Burayı kamulaştırdık, mülkiyeti bize geçti, bundan sonra da Bursa'da marka olacak bir mekan olarak işletmeye açmak, kazandırmak istiyoruz. Şu anda orayla ilgili bir çalıştay düzenledik. Çalıştayda çıkan fikirlere göre de burayı ihya sürecine başlayacağız."

Hisar Arkeopark'ın açılışı yaz mevsiminde planlanıyor

Aydın, Hisar Bölgesi'nde bulunan ve Mollagürani Mahallesi'nde ortaya çıkarılan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar ile taşınır ve taşınmaz eserlerin sergileneceği Hisar Arkeopark'ın ise yaz aylarında açılışını yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Arkeoparkta 3 bin yıllık mozaikler bulunduğunu ve orijinallerinin bir kısmının çalındığını dile getiren Aydın, "Bizans ve Roma döneminde savaşa gitmeden önce askerlerin gidip kapandıkları, dua ettiği bir mozaik. Geri kalan kısmı da şu anda Bursa Arkeoloji Müzesi içerisinde muhafaza ediliyor ama onun benzer şekilde imitasyonlarıyla canlandırdık çünkü açık bir alan korumak çok kolay değil." diye konuştu.

Arkeoparkın bulunduğu bölgede konaklama tesisi, kafeterya, müze ile gösteri alanının da bulunacağını ifade eden Aydın, burayı ziyaret eden insanlara tarih boyunca burada neler yaşandığını, nasıl ritüeller gerçekleştirildiğini anlatmak istediklerini aktardı.

Aydın, tarihi bölgelerde yapılan çalışmalarla Bursa'ya gelen turistlerin konaklama süresini uzatmayı hedeflediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Hisar Arkeopark, Turgut Yılmazipek İpek Fabrikası, bu bölgenin sağlıklaştırılması ve orada birkaç tane daha yapının restorasyonuyla biz insanların Bursa'ya gelip 1,8 gün ortalamada konaklama süresini çok az buluyoruz. Buraları gezdiklerinde, inanç turizmi, alışveriş, konaklama, gezek ve danışık kültürü, gastronomi hepsini yaşayabileceği, bunun yanında tarihi de hissedebileceği, yabancıların 'old city' dedikleri bizim 'eski şehir' dediğimiz bir formatı burada yaşatmak istiyoruz. Çok büyük bir alan. Çalışmalar bizden önce başlamış, biz devam ettirelim üzerine bir şeyler ekleyelim istiyoruz."

Kaynak: AA

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