Bursa'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bursa'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bursa\'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı törenlerle kutlandı, halk bayraklarla buluştu.

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Kentin cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla donatılırken, vatandaşlar Zafer Bayramı heyecanına ortak oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen tören ve geçit programının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Yüzbaşı Mustafa Çetin, konuşmasında 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

Program kapsamında halk oyunları ekipleri, Bursa Mehteran Takımı ve Tahtakıran Kılıç-Kalkan ekibi gösterilerini sundu. Gösteriler vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Kutlamaların en dikkat çeken bölümlerinden biri ise tören geçişi oldu. Askeri birlikler, öğrenciler ve çeşitli ekiplerin geçişi sırasında caddeyi dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje eşlik etti.

Bursa sokaklarında bayraklarla oluşan renkli görüntüler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kutlama programı, Bursa Valiliği tarafından Valilik binasında düzenlenen Zafer Bayramı Kabul Töreni ile devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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