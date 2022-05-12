Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı

12.05.2022 15:57
Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı

Bursa'daki Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı sanat sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Bursa'daki Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı sanat sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Lisenin müzik bölümü öğrencilerinin konser verdiği açılışta öğrencilerin hazırladığı 32 minyatür, 62 yağlı boya, 50 karakalem çalışması sergiye katılanların beğenisine sunuldu.

Okul müdürü Remzi Ayaz, sergiye katılan protokol üyelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci, serginin kendine özgün bir değer ve mesaj taşıdığını, her bir çalışmanın farklı teknik ve sanat yapma biçimleri ile bir sanat şöleni oluşturduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, Bursa il Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen, Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katılırken, sergi 20 mayısa kadar ziyaret edilebilecek.

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Zeki Müren, Konser, Müzik, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika


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