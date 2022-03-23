Bursa'daki Karagöz Müzesi hayal perdesinde ramazana özel gösteriler sunulacak - Son Dakika
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Bursa'daki Karagöz Müzesi hayal perdesinde ramazana özel gösteriler sunulacak

23.03.2022 15:56
Bursa'daki Karagöz Müzesi hayal perdesinde ramazana özel gösteriler sunulacak

"Osmanlı payitahtı" Bursa'da doğup dünya çapında ün kazanan geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz, ramazanda haftada 3 gün hayal perdesinde olacak.

"Osmanlı payitahtı" Bursa'da doğup dünya çapında ün kazanan geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz, ramazanda haftada 3 gün hayal perdesinde olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüzlerce yıllık geçmişe sahip gölge oyununu yaşatmak için özveriyle yeni oyunlar hazırlayan Karagöz Müzesi, bu yıl ramazana özel gösterilerle Bursalıların karşısına çıkacak.

Müzede 2 Nisan'dan itibaren cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 21.00'de hayal perdesinde sergilenecek, çocuklar gibi büyüklerin de keyifle izleyebileceği oyunlar, ramazana neşe katacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen hayali (Karagöz oynatıcısı) Osman Ezgi, ramazan gösterileri için hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.

Ezgi, Bursa'da doğup büyüyen Karagöz'ün hayal perdesindeki maceralarını seyretmek isteyen herkesi müzeye davet etti.

Karagöz Müzesi'ndeki ramazana özel oyunların biletleri "bursamuze.com" internet adresinden temin edilebilecek.

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Karagöz, Osmanlı, oyunlar, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'daki Karagöz Müzesi hayal perdesinde ramazana özel gösteriler sunulacak - Son Dakika


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