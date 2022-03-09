Bursa ipeği Macaristan'daki festivalde vitrine çıktı - Son Dakika

Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'nın ipek dokumacılığı, Macaristan'da düzenlenen 18. Karpat Havzası Halk Tekstil Festivali'nde tanıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'nın uluslararası arenada ön plana çıkarılması çalışmaları devam ediyor.

Bekescsaba şehrinde düzenlenen 18. Karpat Havzası Halk Tekstil Festivali'ne, Macaristan'ın farklı bölgelerinden el sanatları ustaları ve bilim insanlarının yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den akademisyenler ile sanatçılar katıldı.

Ferenc Gal Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bursa ipeğinden elde edilen çeşitli ürünler, ipek dokuma örnekleri, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Festivalde ayrıca "çarpana" dokuma uygulamaları da tanıtıldı.

Festivalin açılışında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, geleneksel sanatların korunmasının önemine dikkati çekti.

Etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaseinov, "Geleneksel sanatlarımızı gün yüzüne çıkararak, gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Festivalde, Türk dünyasından sanatçı ve bilim insanlarına da yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda festivale Türk dünyasından daha çok sanatçının katılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Atölye çalışmaları, sergiler ve ülke sunumlarının yapıldığı festivalde, ayrıca Bursa için özel oturum gerçekleştirildi. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Görevlisi Sevgi Yüksel Uzunöz, "İpek Yolu ve Bursa İpekçiliği" konulu sunum yaptı.