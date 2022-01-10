6 asırlık köprü hayal perdesinde - Son Dakika

6 asırlık köprü hayal perdesinde

BURSA Dünyada üzerinde çarşı bulunan 4 köprüden biri olan Irgandı Köprüsü, hayal perdesine taşındı. 'Karagöz'ün Irgandı Kahyalığı' adlı oyunun prömiyeri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karagöz Müzesi'nde yapıldı.

Bursalı hayali Tayfun Özeren'in kaleme aldığı 'Karagöz'ün Irgandı Kahyalığı' adlı oyunu, Karagöz Müzesi'nde sahneledi. Oyunda, Bursa'nın abide eserlerinden biri olan ve dünyada üzerinde çarşı bulunan 4 köprüden biri olan Irgandı Köprüsü de hayal perdesine taşınmış oldu. Bursa'nın somut ve somut olmayan iki değerini hayal perdesinde izleyici ile buluşturan Özeren, bundan yaklaşık altı asır önce köprüyü yapan Hacı Muslihiddin'in, köprü üzerindeki dükkanları kiraya vermesi için Hacivat'ı görevlendirmesini hayal perdesinden aktardı. Yaklaşık 40 dakika süren oyunu çocuklar kadar yetişkinler de büyük bir beğeniyle izledi.

Gölge oyununu yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak maksadıyla sürekli yeni oyunlar yazdıklarını ve 7'den 70'e bütün sanatseverleri Karagöz Müzesi'ne beklediklerini dile getiren Tayfun Özeren, "Günümüzde çocuklar zamanlarının büyük kısmını internette geçiriyor. Ancak gölge oyunu, çocuk gelişimi açısından çok önemli. Çocuklar, Karagöz ve Hacivat'ı kendileri için birer kahraman olarak görüyor. Hayal güçleri gelişiyor, çoğu zaman perdenin arkasından oyunlara eşlik ediyorlar. Karagöz müzemiz zaten Türkiye'de tek. Bizler sürekli yeni oyunlar yazıp, hem Bursalılara hem de yabancı turistlere bu değerimizi en güzel şekilde anlatıyoruz. Bütün sanatseverleri yeni oyunlarımıza bekliyoruz" dedi.