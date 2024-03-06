Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 11'incisi düzenlenen Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, yurt içi ve dışından tiyatro gruplarının katılımıyla devam ediyor.
Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen gruplar ile çeşitli illerden tiyatro ekiplerinin yer aldığı, 1 Mart'ta başlayan festival, sanatseverlerden ilgi görüyor.
Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, AA muhabirine, tiyatroseverlerin ve özellikle Balkan göçmenlerinin festivale gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.
Bu yıl ilk kez oyunların 9 ayrı sahneye, kentin farklı noktalarına yayıldığını belirten Bayraktutan, "6 Balkan ülkesi, yerli yabancı 19 grubun 9 ayrı sahnede oynadığı oyunlarla, festival bu yıl şehrin dört bir yanına dağıldı." dedi.
Farklı dillerdeki oyunların Türkçe metinleri, üst ve yan yazılarla sahneye yansıtılıyor
Bayraktutan, festivalin marka bir organizasyon olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.
Balkan ülkeleri ile Bursa arasındaki etkileşime işaret eden Bayraktutan, şöyle konuştu:
"Bursa ile Balkanlar arasında kültürel bağlar var. Bursa'da çok sayıda Balkan göçmeni vatandaşımız yaşıyor. Bu, hem onlarla hem de tiyatro izleyicisiyle buluşturan sanatsal, kültürel bir festival. Hem Bursa'nın hem de ülkemizin prestijli festivallerinden biri olma yolunda adım adım ilerliyor. Bursa'da örneğin çok sayıda Boşnak vatandaş yaşıyor, birçoğu dillerini biliyor ancak dil bilmeyenler için Hırvatça, Sırpça, Arnavutça, Makedonca gibi dillerdeki oyunlar, sinemada alt yazı olduğu gibi biz de de üst yazı ve yan yazı olarak sahneye Türkçe yansıtılıyor. Oyuncular sahnede oynarlarken Türkçe olarak eş zamanlı replikleri takip edebiliyorlar. Tiyatronun dili her ne kadar evrensel olsa da dil çok önemli, izleyen dili bilmiyorsa o oyunu anlaması ve keyif alması çok mümkün değil. Dolayısıyla üst ve yan yazılar tiyatroda çok işlevsel durumda."
Festival kapsamındaki repertuarlarına değinen Bayraktutan, "Yabancı dillerdeki oyunlarda, dil bilmeyenleri sıkmamak adına biraz daha sözün az olduğu oyunları tercih ediyoruz ancak bir yandan da dünya klasiklerine yer veriyoruz. Bursalılardan yoğun ilgi görüyoruz." ifadesini kullandı.
Program kapsamında 10 Mart'a kadar devam edecek festivalin biletlerinin tükenmek üzere olduğu bildirildi.
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