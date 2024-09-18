Büyük Palandöken Tabyası Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Büyük Palandöken Tabyası Gün Yüzüne Çıkıyor

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Erzurum'daki tarihi Büyük Palandöken Tabyası, ecdat yadigarı olarak restore ediliyor.

18.09.2024 13:53
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Erzurum'da bir ecdat yadigarı: Büyük Palandöken Tabyası

ERZURUM - Vali Mustafa Çiftçi'nin yayımladığı emir ve "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında, Erzurum'daki tabyalar tek tek gün yüzüne çıkıyor.

Erzurum'daki 23 tabyadan birisi olan Büyük Palandöken Tabyası, Sultan II. Abdülhamit döneminde 1888-1896 yılları arasında, 2 bin 850 metre yükseklikte Pasinler Ovası'nın güneybatı köşesinden başlayan ve batıya doğru devam eden Palandöken Dağları'nın arkasında kalan vadiyi kontrol altında tutmak için yapıldı. Erzurum'un en büyük tabyası olan Büyük Palandöken Tabyası, karargah, avlunun üç yanında sıralanan koğuş odaları, pusu odaları ve topçu odalarından oluşuyor. Odalara birbiri içerisinden geçiş bulunup odaların içerisinde havalandırma delikleri mevcut. Topçu odalarının ikisi, koğuş kısmının kenarlarında; üçü, dehlizlerin üzerinde bulunuyor. Koğuş odaları ile topçu odaları arasında merdivenle içten bağlantı sağlanmış, avludan tabyanın damına çıkan merdivenlerle de dıştan bağlantı kurulmuş. Kapı ve pencere kemerlerinde düzgün kesme taş, duvarlarında moloz taş kullanıldı.

Büyük Palandöken Tabyası Gün Yüzüne Çıkıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Büyük Palandöken Tabyası Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika

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